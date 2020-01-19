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影／令人垂涎三尺 新住民大展異國料理才藝

2020-01-19 16:27聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

春節即將到來，由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，並一解思鄉之情，其中一道炸黑水虻「虻酥酥」尤其引人目光，且不乏新住民是穆斯林，還特別請來大廚示範清真認證的特色美食。　

參加廚藝賽的新住民姊妹主要來自中國大陸與東南亞，連同助手及民眾都穿著國服，宛如異國嘉年華會，參賽者當場烹調，分別端出自己家鄉的拿手好菜，包括火辣剁椒蒸魚、印尼薑黃飯拼盤、越南煎餅、蓮花血鴨等，除了美味以外，擺盤也很講究，色香味俱全。

其中，最吸引人目光的是黑水虻料理「虻酥酥」，令許多民眾看了嘖嘖稱奇，這道菜是來自大陸廣東新移民施珊的作品。施珊表示，此道料理是由黑水虻幼蟲泡過米酒之後油炸，再將油瀝乾，再搭配美乃滋吃，外觀雖然嚇人，但保證美味與營養。

由於很多新移民來自穆斯林國度，主辦單位也邀請穆台灣穆斯林友善環境發展協會理事長鄭順福理事長與西湖渡假村的行政主廚林昌奇，帶來穆斯林的清真認證特色美食展示與介紹，讓現場民眾用「美食」進一步認識穆斯林的文化。

彰化在地新住民姊妹文彩燕，還為「卦山神廚賽」特別做了3D藝術果凍「花開富貴」展出，雕出牡丹花代表富貴，過年應景，喜氣洋洋。

新移民發展與交流協會理事長梁金妮表示，「卦山神廚賽」活動已經連續舉辦四年，提供新移民姊妹表現的舞台，用在地食材展現各國家鄉的料理文化。並透過活動，讓更多人認識因有新移民而豐富台灣飲食文化，也展現台灣的包容與多元。

首任新住民立法委員林麗蟬表示，這項比賽不只鼓勵姊妹走出來展現廚藝，讓姊妹們能在一起過年，可以互相彼此鼓勵，訴說思鄉之情。

比賽結果，一般組：神廚組張玉珠（印尼） 椰奶飯、金廚組尹翠鳳（越南）春捲米線銀廚組、張艷君（中國大陸 ） 芋頭扣肉；學生組:神廚組（大慶商工李家富、譚諱良、黃華 ）越南風味排骨飯、金廚組（達德商工 洪脩榮、張芫榤、劉柏賢）創意年菜-越式香粽、銀廚組謝明華（印尼二代）薑黃飯的盛宴。

由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中...
由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，並解思鄉之情。記者劉明岩／攝影
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由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中...
由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，並解思鄉之情。記者劉明岩／攝影
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由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中...
由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，新住民立委林麗蟬（左）到場為參賽者加油。記者劉明岩／攝影
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由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中...
由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，新住民立委林麗蟬（左）特別介紹來自大陸湖南新住民製作的臘肉。記者劉明岩／攝影
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由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中...
由台灣新移民發展與交流協會主辦的「卦山神廚賽」，今天在彰化縣花壇社區發展協會動中心舉行，共有30組新住民及第二代參加，分享廚藝，新住民立委林麗蟬（左）特別介紹來自大陸湖南新住民製作的臘肉。記者劉明岩／攝影
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新移民穆斯林新住民

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