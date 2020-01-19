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彰化家扶為弱勢家庭募年菜 阿嬤拿到年菜眼淚掉下來

2020-01-19 13:52聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化家扶為弱勢家庭年菜，今天舉辦圍爐餐會，在縣府社會處長王蘭心、立委黃秀芳等人還親自為家扶兒上菜，家扶兒小筑的外婆帶她來領年菜，外婆拿到年菜時不禁流淚說，女婿二年前去世，女兒帶著三個孩子很辛苦，日前還生病住院，很感謝家扶，讓他們覺得很溫暖。

彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦幸福年菜圍爐餐會，彰化縣副縣長洪榮章、立委黃秀芳、彰化家扶扶幼主委紀淑玲等人與會，員林區扶幼主委曾憲冠、田中區扶幼主委謝明憲、永久認養人聯誼會會長林條金、馬興村長陳明灶等人還巧扮財神爺暖場。

彰化家扶中心主任王震光說，今年共為1758戶弱勢家庭募集到年菜，感謝成功獅子會、友誌金屬、鎰譁實業等企業界、及蔡紹華慈善基金會等贊助，還有家樂福彰化店也大力支持加碼一道菜，讓扶助家庭都能享用六菜一湯的幸福年菜。

今天來領年菜的受扶助家庭的小佑非常懂事，平日有空就幫爸爸做手工、幫弟弟洗澡和換尿布，知道有豐盛的年菜也露出笑顏，還有單親家庭小池的媽媽因要照顧生病的婆婆，工作不穩定，目前失業在家，對於能領到豐盛年菜，也說非常感謝各界愛心。今天現場更準備懷舊童玩及抽紅包攤位，讓孩子們能夠體驗古早時的過年氣氛。

彰化家扶為弱勢家庭募年菜，今天舉辦圍爐餐會，在縣府社會處長王蘭心、立委黃秀芳等人...
彰化家扶為弱勢家庭募年菜，今天舉辦圍爐餐會，在縣府社會處長王蘭心、立委黃秀芳等人還親自為家扶兒上菜。記者林宛諭／攝影
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彰化家扶為弱勢家庭募年菜，今天舉辦圍爐餐會，彰化家扶扶幼主委紀淑玲、立委黃秀芳等...
彰化家扶為弱勢家庭募年菜，今天舉辦圍爐餐會，彰化家扶扶幼主委紀淑玲、立委黃秀芳等人還親自為家扶兒上菜。記者林宛諭／攝影
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彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦幸福年菜圍爐餐會，彰化縣副縣長洪榮章、立委黃秀芳...
彰化家扶今天在秀水鄉益源古厝舉辦幸福年菜圍爐餐會，彰化縣副縣長洪榮章、立委黃秀芳、彰化家扶扶幼主委紀淑玲等人與會，關懷弱勢家庭。記者林宛諭／攝影
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年菜弱勢家庭婆婆

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