送上輪椅和物資 中國附醫志工年終為弱勢送暖

「祝你新年平安！」中國醫藥大學附設醫院志工17日趁農曆春節前到醫院旁的育德里探視弱勢家庭，送給他們日常必須品。一位中風的朱先生獲贈全新的輪椅，夫妻倆還直向中國附醫院長周德陽、副院長楊麗慧道謝。

中國附醫企業志工隊是全國第一家醫療院所立案的企業志工隊，有300多名企業志工，他們秉持「取之社會、用之社會」的回饋理念，關懷獨居長者、環境永續保護以及學童教育深耕等方向持續發展，此次從醫院延伸至社區，與社區鄰里互動增加對話與瞭解。

另外，志工隊是由300多位社會人士組成，今年邁入35周年，除在院內提供友善服務，也長期關心社區的弱勢族群，去年獲得全國衛生福利志願服務績優志工團隊殊榮。

周德陽和楊麗慧在育德里長黃志銘陪同下，帶著百來份的生活物資，一起到至弱勢家庭的里民家中關懷訪視，致贈愛心物資，並視情況給予所需的輪椅、便盆椅等輔具。

周德陽說，近幾年醫院看見社區弱勢民眾的需要，積極投入各項照護關懷及偏鄉醫療工作，也盼望集結各界力量，讓年長者、弱勢民眾皆在醫院、社區都能獲妥善照護。楊麗慧也說，中國附醫成立企業志工隊，積極參與公益慈善活動，期待社會因此更加美好，並藉此拋磚引玉，讓愛與善的正能量不斷的轉動。