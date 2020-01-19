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春節連假遊台中怕塞？ 暢行無阻看這裡

2020-01-19 09:10聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆春節連假即將在23日到來，台中市警局為針對春節連假7天帶來的返鄉、觀光車潮，已提前因應，制訂連續假期的交通疏導計畫，交通疏導規劃首重國道1、3號各交流道、台74線各匝道、車站、觀光景點、百貨商圈、年貨大街、寺廟等聚點周邊道路為主，呼籲國人配合並注意遵行。

台中市警局交通大隊表示，假期前1周（1月16至22日）年貨大街購物商圈採購人潮、車潮將大量增加，從1月22日（連假前一日）至24日（除夕）中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與台市聯絡道路間。春節出遊車流高峰，會落在大年初一至初五，其中年初二的回娘家是疏導的重點，而假期末3日（1月27、28及29日）將出現北上車潮，本局將於各重點路段適時派遣員警及義交，並從連續假期前1日起，機動調整路口號誌，加強指揮疏導。相關交通疏導內容規劃如下：

★台中市春節交通疏導、管制期程：

期程：109年1月22日(星期三)至109年1月29日(星期三)，為期8天。

★配合國道實施13處交流道北上匝道高乘載管制

(一)管制時間：109年1月27、28日(初三至初四) 13至18時， 本市國道1、3號各交流道北上匝道入口將實施高乘載管制。

(二)管制地點：

1、國道1號交流道：后里、豐原、大雅、台中、南屯、王田等6處北上入口匝道。

2、國道3號交流道：大甲、沙鹿、龍井、烏日、中投、霧峰、台74線匯入國道3號霧峰系統等7處北上入口匝道

(三)管制重點：實施高乘載車輛專用通行時段，管制路段內除下列車輛可駛入外，其他車輛一律禁止進入：

乘載3人（含）以上（含駕駛及小孩）小型車。

大客車及計程車（含多元化計程車）。

救護車輛（救護車、拖救車、工程車、消防車等）。

持有身心障礙證明、孕婦證明(同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明)之小型車(駕駛或乘客)。

台灣中油、台塑石化運送汽柴油之制式油罐車輛。

郵局郵務車輛（車身標註中華郵政字樣）。

地方政府所屬之垃圾車(僅限車身噴繪有縣市政府或鄉鎮市公所字樣)。

駕駛或乘客持有記者證之新聞採訪車。

貼有「高速公路高乘載管制通行證」之車輛。

警備車。

★配合國道實施入口匝道儀控：(行經本轄國道1、3、4號)

(一)管制日期：109年1月23日至1月29日止。

(二)管制方式：台中市國道各入口匝道，將視國道主線車流狀況採取嚴格匝道儀控管制。

★台灣大道(國道1號台中交流道)彈性分流措施：

(一)管制日期：109年1月23日至1月29日止

(二)管制時間：每日10至20時，並隨時視交通狀況提早或延長實施。

(三)管制說明：鑑於台灣大道為台中市重要幹道，民眾大多利用台中交流道進入市區，加上台灣大道上兩大百貨公司鄰近交流道，車流量過大時易造成壅塞，將視車流狀況，派員於台灣大道與環中路口彈性實施分流，強制部分車流循替代道路進入市區，以減輕台灣大道車流壓力，同時視百貨公司停車場狀況於台灣大道與惠中路口實施管制，請民眾多加配合。

★春節連續假期本市易壅塞路段：

(一)國道1號豐原交流道匝道出口銜接中山路及中正路周邊道路。

(二)國道1號大雅交流道匝道出口銜接中清路、環中路周邊道路。

(三)國道1號台中交流道匝道出口銜接臺灣大道往市、郊區及環中路周邊道路。

(四)國道1號南屯交流道匝道出口銜接五權西路往市、郊區及環中路周邊道路。

(五)國道1號王田交流道匝道出口銜接中山路及沙田路周邊道路。

(六)國道4號后豐交流道（東）端出口三豐路及周邊沿線路段。

(七)國道3號大甲交流道匝道出口銜接中132線外埔區、大甲區甲后路周邊道路。

(八)國道3號霧峰交流道匝道出口銜接中正路、中投交流道匝道出口銜接中投西路周邊道路。

(九)台鐵台中站及周邊道路。

(十)高鐵台中站及周邊道路。

(十一)台74線快速公路沿線匝道出口銜接平面道路路口與周邊道路。

★10大觀光熱區、熱點：

(一)2020台灣燈會文心森林公園副燈區。

(二)新市政特區百貨商圈周邊道路。

(三)武陵農場、梨山風景區。

(四)台中中山公園。

(五)大甲鎮瀾宮。

(六)大甲鐵砧山風景區。

(七)東豐綠廊自行車道、潭雅神自行車道、后豐鐵馬道。

(八)新社、東勢林場風景區。

(八)后里馬場、泰安櫻花季、麗寶育樂世界。

(九)清水高美溼地。

(十)谷關風景區。

台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局...
台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局提供
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台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局...
台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局提供
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台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局...
台中市警局規劃春節連假的交通疏導計畫，以紓解連假帶來的車潮、人潮。圖／台中市警局提供
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國道高乘載管制台中市

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