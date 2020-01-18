冬令歲末台南南區各界齊送暖 弱勢家庭「感受到了」

農曆春節前夕，財團法人弘光功德基金會、向心橋慈善會等民間慈善團體今天在台南市南區公所發放福袋及幸福金1000元給南區邊緣戶共185戶，台灣陳塗墻愛心慈善會也透過里長及里幹事，發放南區列冊低收、中低收獨居老人慰問物資。對於來自南區各界的暖流，弱勢家族感動的說「感受到了」。

南區公所指出，今年的水交社眷村年貨大街義賣活動，也邀請親自行善會、明燈慈善會、心暉慈善會等公益團體參與設置攤位，並將義賣所得捐贈南區作為關懷弱勢用外，善心人士陳谷川先生、林香伶女士秉持著關懷在地、回饋社區的精神，將於下周二（21日）捐濟南區100戶邊緣戶，每人現金2000元。

南區區長蔡秀琴率公所同仁及里長親自訪視弱勢長者外，今天也親自至發放福袋及幸福金現場致意，感謝弘光功德基金會、向心橋慈善會等團體無私的付出及對社會弱勢的關懷。