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不孕症名醫連9年辦寒冬送暖活動 熱心團體民代共襄盛舉

2020-01-18 19:38聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

不孕症知名醫師、台中茂盛醫院院長李茂盛連續九年，邀集熱心公益團體、機關及民代，舉辦寒冬送暖公益活動，今天下午在台中市北屯里活動中心舉辦第9屆的關懷貧困寒冬送暖慈善活動，現場有義剪、發放白米、麵條、援助金、年節抽獎贈禮，茂盛醫院更派出乳攝車、乳癌防治醫療團隊，家醫科醫師呂昀珊到場義診，關懷弱勢家庭。

李茂盛因生長於雲林貧村，發願有成之後要幫助窮人，九年前舉辦寒冬送暖公益活動，至今持續。李茂盛說，今年共邀集茂盛醫院、不孕症基金會、台中市小英之友會、總太地產公司、西北扶輪社、港洲營造公司、聯構海灣建設公司、台中市玉山獅子會等熱心公益的機關團體，並且邀請社會局副局長陳仲良、立委當選人莊競程、台中市議員曾朝榮等人共襄盛舉。

立委當選人莊競程致詞時肯定茂盛醫院舉辦「關懷貧困寒冬送暖慈善活動」有意義又溫暖，希望未來每年都能共襄盛舉。他也特別感謝選舉期間，鄉親對他的支持、肯定與愛護，承諾未來不分黨派真心服務地方，結合里長、議員為民眾打拚，打造更好的未來。

台中市議員曾朝榮指出，看到社會許多弱勢團體與家庭，受到溫暖的照顧，尤其最近天氣寒冷、農曆新年將來臨，特別感受社會愛心與溫暖，他相信許多善心人士捐出物資與現金等好的行儀，功德一定可以得到最好的回報。他也期盼弱勢者對於社會的溫暖除要珍惜外，更要自立自強，堅強，不論生活上、身體上更加健康如意，未來他將配合莊競程，共同打造幸福進步的城市。

第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午登場，台中市議員曾朝榮（右二）加碼包了二千...
第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午登場，台中市議員曾朝榮（右二）加碼包了二千元紅包當年節抽獎，讓抽到紅包的民眾鴻運當頭，快樂過好年。記者趙容萱／攝影
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第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午登場，立委當選人莊競程（左）到場後，吸引民...
第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午登場，立委當選人莊競程（左）到場後，吸引民眾爭相與他合影。記者趙容萱／攝影
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第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午在台中市北屯里活動中心登場。記者趙容萱／攝...
第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午在台中市北屯里活動中心登場。記者趙容萱／攝影
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第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午在台中市北屯里活動中心登場。記者趙容萱／攝...
第9屆關懷貧困寒冬送暖慈善活動今天下午在台中市北屯里活動中心登場。記者趙容萱／攝影
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台中市不孕症公益活動

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