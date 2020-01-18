不孕症名醫連9年辦寒冬送暖活動 熱心團體民代共襄盛舉

不孕症知名醫師、台中茂盛醫院院長李茂盛連續九年，邀集熱心公益團體、機關及民代，舉辦寒冬送暖公益活動，今天下午在台中市北屯里活動中心舉辦第9屆的關懷貧困寒冬送暖慈善活動，現場有義剪、發放白米、麵條、援助金、年節抽獎贈禮，茂盛醫院更派出乳攝車、乳癌防治醫療團隊，家醫科醫師呂昀珊到場義診，關懷弱勢家庭。

李茂盛因生長於雲林貧村，發願有成之後要幫助窮人，九年前舉辦寒冬送暖公益活動，至今持續。李茂盛說，今年共邀集茂盛醫院、不孕症基金會、台中市小英之友會、總太地產公司、西北扶輪社、港洲營造公司、聯構海灣建設公司、台中市玉山獅子會等熱心公益的機關團體，並且邀請社會局副局長陳仲良、立委當選人莊競程、台中市議員曾朝榮等人共襄盛舉。

立委當選人莊競程致詞時肯定茂盛醫院舉辦「關懷貧困寒冬送暖慈善活動」有意義又溫暖，希望未來每年都能共襄盛舉。他也特別感謝選舉期間，鄉親對他的支持、肯定與愛護，承諾未來不分黨派真心服務地方，結合里長、議員為民眾打拚，打造更好的未來。