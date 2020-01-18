親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

學測自然／高中老師看考題 化學這題有爭議

喜馬拉雅山雪崩 外交部證實3名台灣登山客生還

從小穿二手衣長大 家扶兒買新衣好開心

2020-01-18 17:24中央社 南投縣18日電

住南投偏鄉的平平（化名）一家經濟困頓，父母在住處附近打臨時工，收入加社福補助，頂多勉強過日子，因此，平平從小就穿二手衣長大，難得今天能買新衣，讓平平全家非常感激。

服飾品牌NET主富服裝股份有限公司長期用實際行動支持扶幼工作，為讓南投家扶兒少可以穿新衣快樂過新年，今年再捐贈愛心提貨券新台幣80萬元面額給南投家扶中心，供400名兒童與少年添購新衣，NET埔里店今天封館邀大埔里地區家扶孩子自由選購喜歡的衣服。

南投家扶中心主任魏季李說，今天邀35名受助兒少由家長陪同到店內選購新衣，現場氣氛熱絡，許多兒少因為買到新衣而非常開心，感謝主富服裝公司多年捐贈愛心提貨券幫助家扶兒添新衣，讓弱勢孩子更有信心面對新的一年，期盼更多企業與民眾加入扶幼行列。

南投家扶中心表示，就讀國小一年級的平平（化名）因父親患有腎臟疾病，經常往返醫院治療，母親眼睛弱視，視力模糊且無交通工具，一家人居住偏鄉村落，就業不易，父母兩人平常只能在住家附近從事臨時工。

南投家扶中心表示，平平一家人打臨工收入加上社福資源補助，頂多勉強過日子，更別說有多餘金錢讓平平買新衣服，因此，平平從小就是穿親戚或學校給的舊衣服長大，不太合身的二手衣，有時候讓平平感到困擾，今天能買新衣過年，讓平平全家非常感激。

家扶中心愛心

延伸閱讀

品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒...

家扶志工傳愛不落人後 資深志工服務超過30載...

雲林家扶自強家庭喜獲購物金 開心採買年貨

南投139丙線二期工程 改善交通瓶頸 通旺來...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／歷經政治洗禮 于美人偏鄉送年菜「做正面事弭平傷口」

2020-01-18 16:33

彰化縣長王惠美春節小紅包曝光 祝縣民「鼠年大吉」

2020-01-18 16:32

影／春聯、版畫、紅包全都送 南投文化局喜氣洋洋

2020-01-18 16:31

50公頃繽紛花海 來彰化體驗「數大便是美」

2020-01-18 15:32

1元變10元！盧秀燕鼠年小紅包 「錢鼠不盡」錢變多

2020-01-18 14:49

台中萬和宮今謝斗法會 信徒吃熱騰騰平安粥拿平安夀麵

2020-01-18 13:42

麗寶Outlet Mall二期今開幕 首三日百元看電影

2020-01-18 12:45

彰化花壇名不虛傳 波斯菊、向日葵花開正美

2020-01-18 12:00

台中永春南路打通 賞藍色公路夜景更方便

2020-01-18 11:06

台中立委當選人感謝祭 3Q快閃發放春聯加碼館長雞排

2020-01-18 10:56

生人迴避！台中梧棲明晚送肉粽 里長公布路線

2020-01-18 10:55

溪州白蘿蔔甜又大 開放千人拔白蘿蔔被掃空

2020-01-18 10:52

沙漠星空屋變帳篷 8人腹瀉 中東12天品質差 遊客抗議

2020-01-18 00:06

王立任遞補議員 中市民進黨添戰力 議會黨團幹部年輕化

2020-01-18 00:05

彰化慈恩養護中心 幫孤老烘被

2020-01-18 00:01

台灣燈會被爆 曾上淘寶買燈充數

2020-01-17 23:56

南投139丙線二期工程 改善交通瓶頸 通旺來園區

2020-01-17 23:48

中市工廠勞檢 江興鍛壓23缺失罰42萬

2020-01-17 23:44

F1表演賽 將現身台中街頭

2020-01-17 23:24

台灣民俗村開拆 彰縣府開罰勒令停工

2020-01-17 23:23

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

影／發紅包助弱勢 辜寬敏一生記著父親臨終前的叮嚀

2020-01-17 20:58

台中大里燈會今點燈 11區花燈車璀璨登場連3天送250小提燈

2020-01-17 20:50

彰化年貨大街 好吃好玩、還摸彩抽福袋

2020-01-17 19:21

台中計程車春節加收50元 市府：費率內建照表收費

2020-01-17 18:54

陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

2020-01-17 17:51

獨居長輩棉被又濕又重 彰化慈恩開服務站幫「烘被」

2020-01-17 17:49

台灣民俗村未申請就拆除 彰縣罰3萬並勒令停工

2020-01-17 16:47

影／30萬株鬱金香輪番綻放！身分證末兩碼20免費入園

2020-01-17 16:13

砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

2020-01-17 15:51

台灣燈會在台中 超過500場藝文表演

2020-01-17 15:45

彰化台灣民俗村傳開拆地方譁然！縣府：將勒令停工開罰

2020-01-17 12:58

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

影／館長蘆洲發雞排人潮爆滿 馬路車塞爆小孩也走失

2020-01-18 16:10

外商要投資愛情摩天輪？學者曝過往「意向書」的用途

2020-01-18 09:35

美意走調！金門免費發放紀念酒 民眾大排長龍罵翻天

2020-01-18 13:22

林右昌再忙每年都到李媽媽家圍爐吃水餃 背後藏洋葱

2020-01-17 21:03

祭品文發雞排算什麼？ 他直接送整尾貴森森的酥炸石斑

2020-01-18 10:54

雲林再添遊憩景點 「鵝童樂園」今熱鬧開幕

2020-01-18 13:19

回眸一笑拍最美畫面 到嘉市貨櫃市集攝影師教你取景

2020-01-18 07:11

農民節大會向農友致意 韓國瑜舉杯不喝酒改喝蜂蜜檸檬

2020-01-17 21:02

蘇花改通車 南澳祕境之湯就等部落會議同意開放

2020-01-18 12:43

環狀線明試乘 周邊停車準備好了

2020-01-17 23:10

品牌服飾贈80萬提貨券 台南分店封舘讓家扶兒選新衣

2020-01-18 16:43

桃市補助1萬戶每月4千元租金補貼 農曆過年前入帳

2020-01-18 11:08

北埔老街旁首座公有停車場 收費標準出爐22日起試營運

2020-01-18 14:55

煞風景！阿里山迷糊步道櫻花盛開 遊客闖入攀折櫻花

2020-01-18 09:08

北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

2020-01-18 11:54

竹東鎮長補選造勢活動開始 2候選人今成立競總

2020-01-18 13:01

台南白河旅外企業家捐1億元為家鄉蓋圖書館 今天動工

2020-01-18 11:46

宜蘭冬山河親水公園今年挖溫泉 最快明後年有湯泡

2020-01-18 11:45

苗栗後山象鼻分隊救護來回2小時 她紀念父親捐救護車

2020-01-17 19:49

台東太麻里北新橋通車 兩地村民不再繞路了

2020-01-18 16:28

影／千人遊行經學測考場秒靜音 屏東家長大讚好貼心

2020-01-18 16:34

台東縣政府自辦「金僕獎」今晚頒獎 衛生局獲獎

2020-01-17 22:16

回鄉祈福！蘇貞昌連跑屏東4間廟發送鼠年紅包

2020-01-18 12:51

北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現

2020-01-18 09:27

彰化縣1土雞場確診禽流感 撲殺2萬多隻土雞

2020-01-17 21:11

生人迴避！台中梧棲明晚送肉粽 里長公布路線

2020-01-18 10:55

來過台南賞燈會嗎？這裡美到讓政府借鏡赴日參展

2020-01-18 12:10

敗部復活！兩年前以97票落敗 他再戰屏東鄉長補選勝出

2020-01-18 17:54

機車闖蘇花改 去年取締1322件、罰款百萬

2020-01-17 23:10

高雄科技執法新增路口 鳳山台88線匝道2月上線取締

2020-01-18 17:51

2020屏東熱博開幕！ 蘇揆讚潘孟安：我都不敢這麼驕傲

2020-01-18 13:38

助弱勢限量99元加購土雞被秒殺 斗南年貨市集明天請早

2020-01-18 12:52

台中大里燈會今點燈 11區花燈車璀璨登場連3天送250小提燈

2020-01-17 20:50

過年走春來這裡 石碇、淡水、汐止櫻花已盛開

2020-01-18 10:19

與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21

桃園今年目標騎樓整平1500公尺 將優先做這些路段

2020-01-18 15:36

浪子變花燈王 打造「爵士好鼠」

2020-01-17 23:15

八里渡船頭公園今啟用 侯友宜：今年底將完成41座公園

2020-01-18 13:36

影／創意料理「寒國魚」讓韓粉吃免驚 撫慰失落心靈

2020-01-18 15:33

「一群辛勤的螞蟻」 春節來到台南山上花園水道博物館

2020-01-18 08:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top