除臭襪大廠歲末關懷弱勢 讓長者馬蹄足寶寶溫暖過新年

歲末年終，國內除臭襪大廠斯傑利公司關懷弱勢族群，除了今天捐贈大批愛心保暖除臭襪給台中市南屯區全成社會福利基金會日照中心失能長者外，也為馬蹄足寶寶趕製足內翻除臭長襪，希望這群長輩、馬蹄足寶寶能夠穿在腳底、溫暖在心裡，提前感受來自社會的溫暖與熱情。

斯傑利公司SNUG科技健康襪總經理鐘志誠說，公司投入襪子設計製造、生產13年，長年投入社會公益，每年都會針對弱勢族群送出逾千雙的機能襪。在關懷老人的部份，老人家在農曆春節天候寒冷，血液循環差，手腳冰冷，為長輩挑選襪子一定要注重安全性，所以今天送給日照中心失能長者的保暖襪，使用美國精梳棉無毒無味又有除臭功能。

鐘志誠指出，腦麻兒的踝關節因馬蹄型內、外翻導致畸型，導致步態不正常，據統計每千名新生兒中，約有一名先天性馬蹄足寶寶；有馬蹄足寶寶的媽媽因孩子在復健時，小腿以下長時間包覆輔助器，導致腳悶住會產生臭味，脫下輔助器，小腿肚也滿是繃緊的輔器綁帶的勒痕，向他求助，經研發測試，終打造出至小腿肚以上、符合特殊需求的兒童長襪，並且開放先天性馬蹄足寶寶登記，每人免費申請贈送一雙。

鐘志誠建議，長者要記得穿上厚一點的好襪子，做好足部保暖，只要腳暖了，就有助於身體的血液回流；老人家皮膚較脆弱，容易受傷、感染，建議在材質的挑選上不僅要親膚，還要夠吸濕透氣，才能減少長輩的皮膚傷害及過敏現象，消費者可以透過檢驗證書，是否符合經濟部標準檢驗局發布的認證去辨別；購買襪子建議挑選有彈無痕襪口設計、剛好符合雙腳大小尺寸的襪子。