影／歷經政治洗禮 于美人偏鄉送年菜「做正面事弭平傷口」

農曆春節將近，「于美人偏遠地區弱勢關懷協會」到彰化縣沿海鄉鎮關心弱勢家庭，她今天表示，台灣很有愛，是一個願意捐款助人的社會環境，選舉後很多傷口不是一次手牽手就可以彌補，需要一次又一次弭平，希望多做正面的事情彌補大眾失落感，不要讓憤怒戰勝理智。

于美人協會近年時常到彰化西南角鄉鎮關懷在地民眾，先前已到芳苑、大城鄉服務，今天首度到二林鎮舉辦園遊會，愛心企業及民眾一起募集物資，還有在地美食小吃匯集舉辦園遊會，關懷戶有吃有玩，還可以領取年菜，包括豬腳、全雞鍋、米糕、油飯、花雕雞等豐富料理，讓600戶家庭可以過好年。

于美人說，台灣公益團體很多，但協會看到偏遠地區資源匱乏因此自動補位，過去投入於花蓮、台東、南投等山區服務，近年擴展到沿海鄉鎮，她認為，公益服務也要讓受助者有尊嚴，舉辦園遊會讓他們有自己選擇的權利，她也分享自己愛用的頂級西班牙橄欖油給關懷戶，「尊重就是在每個細節講究，才能撐起他們的自信和尊嚴。」