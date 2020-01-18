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彰化縣長王惠美春節小紅包曝光 祝縣民「鼠年大吉」

2020-01-18 16:32聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣長王惠美春節福袋（小紅包）亮相了，為了幫助弱勢團體自力更生，縣府首度委由身障團體社團法人彰化縣愛加倍社區服務協會印製，比照去年共製作8萬個。

明年逢鼠年，福袋是以金鼠做為設計主題，封面是可愛的金鼠造型，並有「鼠年大吉」金字、背面是「金鼠福喜」，內頁是一元硬幣，及「2020新年快樂」字樣。

最近幾任彰化縣長每逢春節都會發放小紅包，卓伯源任內是10元硬幣，到魏明谷任內改為5元，魏到任內最後一年狗年再降到1元，王惠美上任後，今年豬年仍維持 1元，明年鼠年也比照。

彰化縣長王惠美今年春節發放的金鼠福袋。照片／縣府提供
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彰化縣長王惠美今年春節發放的金鼠福袋。照片／縣府提供
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彰化縣長王惠美今年春節發放的金鼠福袋。照片／縣府提供
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福袋王惠美

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