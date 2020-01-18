影／春聯、版畫、紅包全都送 南投文化局喜氣洋洋

縣府文化局今天邀請40位書法名家在文化局廣場揮毫題字，免費贈送民眾春聯，上午600幅下午約400幅，南投縣文化資產學會也提供門神、鼠年、大家恭喜等版印和鼠年紅包絹印，吸引許多民眾全家出動排隊領取，文化局周邊都是剛揮毫完等著晾乾的春聯、版畫，喜氣洋洋，也讓民眾省下不少買春聯、紅包等春節應景用品費用。

南投縣新春揮毫贈春聯活動，邀請到謝坤山、吳明晃、陳恆聰、洪助誠、洪森熙、洪嘉勇、劉志欣、林文士、曾惠楨、吳德賢、莊一琳、黃昭祥、張碧雲、楊小鈴、陳景元、張南山、陳連忠、林木村、黃速珍、洪毓秀、張文岳、廖豐欽、吳宏禧、林宏民、廖育德等知名書法家現場揮毫，每位名家字體皆獨具特色，各有不同風格。

一早就有上百位民眾排隊，等著領取號碼牌，大家都希望新的一年能得到書法家的揮毫作品，活動由嘉和社區發展協會女子舞龍隊及廣靈民俗技藝團的民俗表演揭開序幕，並在文化局長林榮森開筆後正式展開，民眾透過索取到的號碼牌到桌前觀摩書法大師現場揮毫，除了現場準備的資料，也有的民眾自備字句，請老師寫下自己想要的吉祥字句。

南投縣文化資產學會及錦春堂文化基金會也在一旁設攤，為大家印製「鼠年版印年畫」及「門神版印年畫」，供大家免費索取，同樣吸引民眾大排長龍。

文化局長林榮森說，寫春聯是傳統習俗，在貼春聯前將家中裡外上下打掃乾淨，用全新心情迎接新年，帶來更多的喜氣，希望透過活動。