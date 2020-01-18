台中神岡春聯揮毫公益送暖活動 闖關送年畫增趣味

為迎接新年，台中市神岡區公所今日在公所前廣場舉辦春聯揮毫，並進行公益送暖，由民間企業與社團發放愛心慰問金及物資，共同攜手助弱勢；神岡區衛生所也同步於現場設流感疫苗注射服務櫃台，方便弱勢民眾施打。

神岡區公所區長劉汶軒表示，今年春聯揮毫活動，邀請5位書法名家現場揮毫之外，也設計互動闖關送年畫活動，在傳統習俗中增添趣味。