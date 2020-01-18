50公頃繽紛花海 來彰化體驗「數大便是美」

占地達50公頃的彰化市田中路開化佛院前農地今天登場，從彰興路俯瞰波斯菊花田，既壯觀又美麗，春節期間正值盛開，民眾可體驗「數大便是美」這句話，2月1日還有5公頃蘿蔔供親子體驗拔蘿蔔的樂趣。

彰化市公所為迎接彰化縣建縣即將滿300年，今天舉辦「彰化300、花現古城」活動，此一歷來最大規模的花田也同時登場，農田間也設置「燈籠區」與「IG打卡區」，陳列各種可愛造型的動物燈籠及裝置藝術，擺置在繽紛搖曳的花海中，提供民眾拍照合影，預期掀起的賞花熱潮可延績到春節以後。

「彰化300、花現古城」活動是在彰化市田中路旁「開化佛院」前農地舉行，有如一場「田間嘉年華」，吸引了數百名親子參與，現場除了賞花之外，還放有大型風箏及彩繪風箏活動，由林世賢市長發放120個空白風箏，給活動前網路報名的小朋友們，用彩色筆在空白風箏上，盡情揮灑創作彩繪。

此外，還有「瘋狂泡泡足球趣味競賽」，大人們穿上泡泡裝，一起開心踢足球，甚至跌得人仰馬翻，都十分開心，而泡泡秀表演更引來小朋友歡呼聲連連，市長林世賢以及之前已報名的80名小朋友，都紛紛下場體驗，一起在花田間揮灑泡泡。

現場還有農作體驗的「稻草人創意區」，讓家長們帶領小朋友一起創作屬於自己的稻草人；而現場也發送600台斤的蘿蔔給參加活動的民眾，另將於2月1日，開放此次活動農地上種植約5分地的蘿蔔田，讓民前往享受拔蘿蔔之樂。