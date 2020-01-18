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台中萬和宮今謝斗法會 信徒吃熱騰騰平安粥拿平安夀麵

2020-01-18 13:42聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市萬和宮今天舉辦豬年謝斗祈安法會， 由萬和宮董事長蕭清杰率領董監事，祈求天上聖母「保佑風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進」。信徒一早參與謝斗法會祈福，品嘗熱騰騰的平安粥，領取平安夀麵。萬和宮鼠年植斗法會，將於2月9日（農曆元月16日）舉辦。

萬和宮董事長蕭清杰說，植斗亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的一種為人消災解厄，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安。謝斗又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦謝斗法會，感謝神明保佑一年圓滿，萬和宮每年舉辦莊嚴隆重的謝斗與植斗法會。

蕭清杰指出，每年的植斗及謝斗法會，萬和宮均依照傳統習俗，供應熱騰騰、香噴噴的素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，廣受青睞。今天的謝斗祈安法會平安粥以770斤白米飯及香菇、菜頭等20種素料煮成，味美可口。

萬和宮在今天上午10時開始供應平安粥，不到九時，就有信眾到萬和大樓地下室餐廳排隊等候，秩序井然；志工們不停揮動鍋爐，煮出一鍋又一鍋香氣撲鼻、熱騰騰的平安粥，香氣四溢，座無虛席，也有信徒連吃二、三碗。

萬和宮董事長蕭清杰親切問候信眾，感謝對萬和宮的支持，並祝福大家平安、順利。他提到，離開的時候，廟方贈每人一份夀麵，帶回去給其他家人吃平安。萬和宮配合環保政策，從107年雞年謝斗法會，開始使用不銹鋼碗筷。前天動員志工洗滌、擦拭清潔，蕭董事長還偕同常務重事陳阿水、常務監事簡萬水及總幹事張俊鎮到場嘉勉、打氣。

信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容萱／攝影
信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容萱／攝影
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信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，排隊等候品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容...
信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，排隊等候品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容萱／攝影
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信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥，萬和宮董事長蕭清...
信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥，萬和宮董事長蕭清杰親切問候信眾，並請在場信眾離開時，廟方贈每人一份夀麵，帶回去給其他家人吃平安。記者趙容萱／攝影
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台中市萬和宮今天舉辦豬年謝斗祈安法會。記者趙容萱／攝影
台中市萬和宮今天舉辦豬年謝斗祈安法會。記者趙容萱／攝影
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信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容萱／攝影
信徒一早參與台中市萬和宮豬年謝斗祈安法會後，品嘗熱騰騰的平安粥。記者趙容萱／攝影
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