台中萬和宮今謝斗法會 信徒吃熱騰騰平安粥拿平安夀麵

台中市萬和宮今天舉辦豬年謝斗祈安法會， 由萬和宮董事長蕭清杰率領董監事，祈求天上聖母「保佑風調雨順、國泰民安，信眾事事如意、閤家平安、福壽綿延、事業興盛、財源廣進」。信徒一早參與謝斗法會祈福，品嘗熱騰騰的平安粥，領取平安夀麵。萬和宮鼠年植斗法會，將於2月9日（農曆元月16日）舉辦。

萬和宮董事長蕭清杰說，植斗亦稱拜斗、安斗，是道教獨有的一種為人消災解厄，祈福延壽的科儀，誦經禮懺，祈求平安。謝斗又稱圓斗、滿斗或還斗，舉辦謝斗法會，感謝神明保佑一年圓滿，萬和宮每年舉辦莊嚴隆重的謝斗與植斗法會。

蕭清杰指出，每年的植斗及謝斗法會，萬和宮均依照傳統習俗，供應熱騰騰、香噴噴的素食平安粥，讓信眾分享、吃平安，廣受青睞。今天的謝斗祈安法會平安粥以770斤白米飯及香菇、菜頭等20種素料煮成，味美可口。

萬和宮在今天上午10時開始供應平安粥，不到九時，就有信眾到萬和大樓地下室餐廳排隊等候，秩序井然；志工們不停揮動鍋爐，煮出一鍋又一鍋香氣撲鼻、熱騰騰的平安粥，香氣四溢，座無虛席，也有信徒連吃二、三碗。