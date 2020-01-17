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台中大里燈會今點燈 11區花燈車璀璨登場連3天送250小提燈

2020-01-17 20:50聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

台中市政府為了替2020台灣燈會暖身，今晚起連續三天，在大里區國光里圓形廣場舉辦2020台中市傳統藝術巡演活動「大里燈會」，由台中市長盧秀燕點燈，點亮2020大里光環境，並啟動2020台灣燈會專屬花燈車遊街活動，11區花燈車璀璨登場，光彩奪目，繞行勝利二路、中興路、國光路、大里路，吸引民眾圍觀、相當熱鬧。

台中市長盧秀燕說， 藉由2020台灣燈會璀璨台中「全城亮起來」，市區10座知名陸橋像銀河懸掛天際、副展區文心森林公園周邊捷運站柱、住家大樓入夜後繽紛艷麗。大里當然也不缺席，耀眼璀璨的光環境以及12座華麗燈飾，搭配精彩的活動，讓民眾感受過年氣氛；今天起3天，現場每天會提供250份小提燈，還有200份購物金發放。想要拿全台最早的燈會小提燈，來大里賞燈就是最好的選擇。

台中市觀旅局推薦賞燈前可順道旅遊大里及霧峰附近的優質景點，例如大里地區的DaliArt 藝術廣場、台中市纖維工藝博物館，乃至於剛辦完熱鬧跨年的興大康橋都是近期大里最吸睛的社群打卡點。霧峰舉凡看遍台灣百年風情的林家宮保第、感受大自然驚人能量的921地震教育園區，以及飽覽當代建築工藝之美的亞洲大學及現代美術館，都是適合全家前往的知性景點。

台中市觀旅局說明，目前正在文心森林公園如火如荼展開的台灣燈會副展區童趣樂園，更是攜家帶眷前往的必玩特色展區，象徵福氣到的戽斗星球造型燈組、光之森林的夢幻雪景、超過120場的精彩表演，過年期間1/25(初一)至1/29(初五)將安排有5天的喜迎財神活動，2/1至2/14將有樂高城市小小警察體驗活動，2/14至16日也會有情人節打卡贈禮活動，請大家務必把握這次台中再度舉辦國家燈會的難得機會，踴躍前往賞燈。

「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕（中）點燈，點亮2020大里光環境，並啟動202...
「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕（中）點燈，點亮2020大里光環境，並啟動2020台灣燈會專屬花燈車遊街活動，11區花燈車璀璨登場，光彩奪目，吸引民眾圍觀。記者趙容萱／攝影
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「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕點燈，點亮2020大里光環境，並啟動2020台灣...
「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕點燈，點亮2020大里光環境，並啟動2020台灣燈會專屬花燈車遊街活動，11區花燈車璀璨登場，光彩奪目，吸引民眾圍觀。記者趙容萱／攝影
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「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕點燈，並啟動2020台灣燈會專屬花燈車遊街活動，...
「大里燈會」今晚由台中市長盧秀燕點燈，並啟動2020台灣燈會專屬花燈車遊街活動，11區花燈車璀璨登場遊街，光彩奪目，吸引民眾圍觀。記者趙容萱／攝影
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台灣燈會台中市

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