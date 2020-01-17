彰化年貨大街 好吃好玩、還摸彩抽福袋

彰化縣年貨大街將在1月18日至29日熱鬧登場，包括彰化市延平公園、鹿港鎮公會堂廣場周邊、員林市林仔街商圈及田中鎮田中火車站前都有年貨大街活動 ，買年貨還可拿抵用券、和摸彩抽福袋。

彰化縣政府今年首度串聯鹿港鎮、員林市及田中鎮等公所舉辦年貨大街活動，今天彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、田中鎮長洪麗娜、鹿港鎮公所主秘林威任等人一起在縣府為年貨大街活動宣傳行銷。

王惠美明天將在彰化市延平公園的年貨大街開幕式中主廚年菜秀，還要扮成財神爺發紅包，期盼帶給縣民整年好采頭，祝福大家新年發大財。

王惠美說，為讓鄉親能夠買到好產品，縣府結合鄉鎮市公所舉辦年貨大街，彰化市18日到22日在延平公園有年貨大街，現場有2000張折價券，民眾只要收集發票消費滿500元以上即可兌換抵用券50元，發完為止，還有大埔商圈特色美食、南北貨及各種年節商品等攤位，及免費旋轉木馬讓小朋友玩，18日當天有月亮姐姐帶動跳表演。

游振雄表示，今年員林市從除夕當天開始到初五，共有80多家店家參與活動，也有街頭藝人表演非常熱鬧，每天前50名都發送禮券回饋鄉親，大年初五晚上8點還有摸彩，獎品有Gogoro電動車、大電視等，歡迎大家遊員林過好年。

洪麗娜說，18、19日在田中火車站前的年貨大街只要購買滿888元以上就有抽抽樂，全部有獎，而田中的麻油全國知名，也邀請鄉親來看農特產品，吃麻油雞顧身體、賺家伙。

林威任說，鹿港年貨大街結合道地美食、農特產品展售、文創市集及特色伴手禮，設置童趣樂園旋轉木馬、氣墊遊戲等設施，活動熱鬧精彩。

彰化縣各區年貨大街時間如下：

彰化市-延平公園 1月18日-22日 15:00-21:00

員林市-林仔街商圈 1月24日-29日 15:30-21:30

鹿港鎮-公會堂廣場及周邊 1月18日-19日；1月25日-29日 10:00-18:00

田中鎮-田中火車站前 1月18日-19日 09:00-17:00