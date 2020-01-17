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F1賽車展演到台中 七期市政路封道進行

2020-01-17 18:46中央社 台中17日電

原汁原味的F1賽車將現身台中市區，並在七期市政路封路進行。台中市長盧秀燕今天表示，屆時將讓車迷大飽眼福，也讓國際看見台中市的城市魅力及見證舉辦國際活動的能力。

台中市政府與國際知名一級方程式賽車車隊與中華民國文化休閒運動協會合作，共同舉辦「2020 REDBULL RACING SHOWRUN」賽車展演活動，將於3月8日在市政路登場。盧秀燕今天出席宣傳活動，化身一日賽車手，透過賽車模擬器，體驗開賽車的刺激感。

盧秀燕指出，台灣首次引進F1賽車活動在雙城展演，3月7日在台北仁愛路、3月8日在台中市政路舉辦，邀請到一流的賽車選手、一流的車子，原汁原味呈現F1賽車內容，活動還沒開始，已吸引賽車迷密切關注，藉由引進國際級活動，將讓世界看見台中。

台灣紅牛（RED BULL）公司總經理廖千萩表示，一直很期待把F1賽事表演帶到台灣，經過多年來努力，終於將原汁原味的賽車帶到台中展演。中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽也說，感謝市府大力促成這項美事，讓台灣賽車迷能夠近距離感受F1魅力。

台中市運動局表示，F1是賽車界最頂級的賽事，賽車往往採用汽車界最先進的技術和高成本的材料，每年約有10支車隊參賽，經過16至25站的比賽，來競爭年度總冠軍的寶座。F1賽車展演活動（SHOWRUN）曾在法國馬賽、美國洛杉磯、日本東京、丹麥哥本哈根、南非開普敦、北愛爾蘭貝爾法特、奧地利斯皮爾伯格等國際城市舉辦。

台中市盧秀燕車展

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