陳柏惟小祕密！打錯電話喊「葛~」 竟是打給「標哥」

台灣基進台中市第二選區立委當選人陳柏惟以「刺客」之姿，擊敗現任立委顏寬恒，一戰成名。陳柏惟日前在直播時，透露一個不為人知的「小祕密」，原來他打錯電話，開口寒暄「葛~你好！」沒想到對方回說「我是董事長」，差點得罪立委顏寬恒的爸爸「標哥」、大甲鎮瀾宮董事長顏清標。陳柏惟今天受訪時，還原當時的情況說，顏董事長很「可愛」，說他打錯電話，還提供立委顏寬恒的電話給他，他認為是輕鬆自然的小趣事。

認識顏清標的人都知道，標哥做人海派，不會因為一通電話而放在心上，都沒有聽他提起過這事。

陳柏惟選前曾在臉書上PO文「放顏寬恒自由」、「在夜市擁抱顏寬恒」等，成功引起熱議，選前直播時，還透露選前一段小秘密，原來他遇上標哥還是會緊張的。