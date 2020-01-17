砸1千萬改造台中大甲鐵砧山 增設觀景台、遮蔭棚

打造「海線雙丘」！台中大甲鐵砧山已完成第一期2400萬元的基礎設施整治，去年編列3000萬元進行第二期休閒遊憩工程，台中市議員施志昌今天到大甲鐵砧山會勘，爭取1000萬經費配合中央計畫整建公共設施，將打造西觀景台暨運動棧道、日月廣場遮蔭棚及運動熱身平台，預計今年8月完工。

施志昌表示，為打造「海線雙丘」，立法院副院長蔡其昌去年從中央爭取3000萬經費進行鐵砧山第二期的整建工程，為配合中央計畫，再向台中市觀旅局爭取1000萬，進行多項公共設施的整建。

台中市風景管理所表示，此次編列1000萬元，希望可以完善鐵砧山的三度立體休憩探索空間，包括西觀景台暨運動棧道、運動熱身平台與慢跑標示、日月廣場遮蔭棚等，預計今年3月動工，8月完工。

施志昌說，西觀景台暨運動棧道是以現有樹林為背景，讓棧道融入林中，遊客可以在樹梢高度擁有俯覽園區內外的全觀景視野。而過去鐵砧山缺乏可遮陽、遮雨的休憩區，在日月廣場增設大型的遮蔭棚，遊客可到此處休憩。