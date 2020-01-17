台灣燈會在台中 超過500場藝文表演

2020台灣燈會在台中，主燈區2月8日至2月23日在台中后里花博園區展出，副展區目前已在文心森林公園展開展。

台中市文化局表示，燈會期間主燈區有超過500場藝文節目，設計7大舞台，邀國、內外優秀表演團隊及街頭藝人輪番獻藝登台表演。

文化局說今年還打造「寶島炫光巡邏隊」夜光裝置車行動演出，還有來自英國珍寶馬戲團的高空特技展演《璀璨盛夜》。

各燈區內也有展現多元文化的特色表演，包括《原藝交響燈區》原住民族燈區舞台有原住民文化表演節目；《新囍同歡燈區》舞台有新住民文化表演；《好神宗教燈區》則有展現宗教文化特色表演；在《動物狂歡燈區》安排兩處街頭藝人表演區，邀街頭藝人演出。

台灣燈會的主燈秀是萬眾焦點，主展區主燈旁的主舞台，會搭配主燈秀2月8日至2月23日除開、閉幕日，每日下午5點至晚上9點，每25分鐘一場表演。

文化局說，台中的在地優質團隊有109場演出，種類多元、風格多變，讓賞燈行程更有趣味。

這次有邀請扯鈴奇幻表演紅遍海內外「舞鈴劇場」，曾獲金曲獎肯定的「絲竹空爵士樂團」及用原音美聲傳唱動人歌聲的「泰武古謠傳唱」，代表台東縣政府共襄盛舉參與燈會演出的「比西里岸PawPaw鼓樂團」等。

文化局說，最值得一看是獲得「最佳視覺驚豔大獎」英國珍寶馬戲團在主展區后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場，為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀2月8日到2月23日每日晚上7點至7點40分獨家演出「璀璨盛夜」，將呈現世界知名的獨特空中鋼索橫越雙塔，帶給觀眾驚艷視覺的頂級藝術饗宴，每日限定1場。