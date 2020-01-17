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港口宮春節擲筊搶轎車黃金媽祖 大獎共2輛車5尊金媽祖

2020-01-17 11:40聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣東石鄉港口宮每年春節舉辦擲筊搶轎車、黃金媽祖活動，連辦16年成了傳統，2020港口媽文化季活動，援往例從25日大年初一到29日大年初五登場，5天期間每天送1尊市價6萬元黃金媽祖，另統計擲出最多聖筊的參賽者，可獲得轎車等大獎，廟方採購2000CC轎車及1500ＣＣ轎車各1輛，縣長翁章梁日前偕同港口宮主任委員張萬傳等幹部錄製賀年宣傳影片。

初一至初五上午8點至下午5點，民眾添香油錢1000元，就可參加擲聖筊搶轎車活動，每天統計擲出6聖筊以上參賽者，直至初五比賽完後依擲出聖筊杯數排名獲獎，若有同筊數的再公開比試決勝負；第1名是價值80多萬元轎車外，第2名也是60萬元轎車，還有機車、液晶電視等獎品。

另民眾只要添100元香油錢，可參加擲聖搶黃金媽祖，除擲筊搶大獎活動，還有過平安橋、吃平安圓、平安龜、卡拉OK無限歡唱、摸金牛、街頭藝人、舞獅、國樂、舞蹈等節目，新春港口宮熱鬧滾滾，廟方總動員籌備。

去年擲筊搶轎車活動，共吸引逾2500信徒參加，來自南投縣埔里鎮的王姓女信徒，大年初四連擲11個聖筊，贏得價值80多萬元的大獎轎車，第二名轎車大獎由連擲10個聖筊的信徒贏走。

港口宮總動員準備新春期間的發財金。記者魯永明／攝影
港口宮總動員準備新春期間的發財金。記者魯永明／攝影
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嘉義縣長翁章梁(右四)日前偕同港口宮主任委員張萬傳(左四)等幹部錄製賀年宣傳影片...
嘉義縣長翁章梁(右四)日前偕同港口宮主任委員張萬傳(左四)等幹部錄製賀年宣傳影片。記者魯永明／翻攝
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2020嘉義縣東石鄉港口宮港口媽文化季活動，援往例從25日大年初一到29日大年初...
2020嘉義縣東石鄉港口宮港口媽文化季活動，援往例從25日大年初一到29日大年初五登場。記者魯永明／攝影
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