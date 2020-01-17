3Q陳柏惟曾是全台跳舞機冠軍 網看了影片秒圈粉

台灣基進黨的陳柏惟成為新國會最大黑馬。 記者陳宏睿／攝影 分享 facebook

2020選舉結果揭曉，台中市第二選區立委由基進黨陳柏惟拿下，打敗國民黨顏寬恒的他一舉成為國會大黑馬，今年35歲的陳柏惟過去從事電影工作，參與多部國片製作工作，讓大家更驚訝的是，陳柏惟在國中時曾得過全台跳舞機比賽冠軍，他也在粉專上分享自己玩跳舞機的影片，熟練的舞步讓網友驚呼「3Q真的神人」。

政治黑馬3Q哥陳柏惟多才多藝，以一口流暢的台語及空戰成為當選台中市立委，網友翻出陳柏惟2年前在直播中的影片，他大玩跳舞機抒發壓力，也有網友貼出當年陳柏惟參加全台跳舞機比賽得到冠軍的照片，照片中滿滿的年代感，但還是一眼就能認出站在左側高大壯碩的陳柏惟。

網友揭密，新科立委陳柏惟（左）曾得到全台跳舞機冠軍。圖擷自 facebook 分享 facebook

陳柏惟在直播中表示，當初會接觸跳舞機是想吸引暗戀女子目光，沒想到還能得到冠軍，算是意料之外的事情，網友看完影片也回應「3Q真的神人」、「難怪他的反應這麼快」、「這腿一定很Q很好吃」、「各路神人來從政才能讓政策更多元多面」、「製片圈的人才，又是跳舞機高手，還是個台語達人，真的多才多藝XD」。

陳柏惟在2018年參選過高雄市議員第七選區，當時登記為3號，他自創口號3Q讓人一秒記住，粉絲也暱稱他為3Q哥。雖然2018選戰失利，但他仍不放棄繼續在2020大選中，參選台中市第二選區立委並打敗國民黨顏寬恒，成為台灣基進黨裡第一人進軍立法院，他的選舉經驗振奮人心，選民也期待陳柏惟未來在國會的表現。