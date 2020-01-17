台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

台中市長盧秀燕提出的「雙十公車」，預計在1月25日、農曆大年初一上路。交通局長葉昭甫說，台中公車10公里免費之外，原本超過免費里程的車資最多收60元，新政策上路後只收10元，搭公車到谷關泡溫泉、去高美溼地看夕陽，都可以省下交通費。

「雙十公車」是盧秀燕競選期間提出的政見，去年編列相關預算，25日大年初一新政策上路，目標鎖定返鄉與觀光人潮，透過每趟最多10元的公車費率，帶動觀光人潮。

交通局表示，市區搭公車多屬短程運輸，幾乎不必額外負擔車資，雙十公車上路後，即使去谷關、清水等觀光景點，也只要銅板價；去谷關泡溫泉，在台中車站搭850路，或從高鐵台中站搭153路，過去來回車資120元，25日起只要20元，去梨山得搭車到谷關轉乘865路，兩趟車來回得花240元，25日後只要40元。

交通局表示，海線部分可搭乘9、93、97、304、305等路公車到清水吃米糕，搭111、178、179、309、655、688等到高美濕地欣賞最美夕陽，搭308、310路直達台中港三井Outlet逛街，想去后里麗寶樂園，可搭乘155、215、811等公車路線。