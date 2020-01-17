親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

白天高溫掉7度 吳德榮：北台灣氣溫驟降 降雪機率低

大學學測今登場 考生必看十大考試資訊

台中雙十公車初一上路 谷關泡溫泉來回只要20元

2020-01-17 07:30聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市長盧秀燕提出的「雙十公車」，預計在1月25日、農曆大年初一上路。交通局長葉昭甫說，台中公車10公里免費之外，原本超過免費里程的車資最多收60元，新政策上路後只收10元，搭公車到谷關泡溫泉、去高美溼地看夕陽，都可以省下交通費。

「雙十公車」是盧秀燕競選期間提出的政見，去年編列相關預算，25日大年初一新政策上路，目標鎖定返鄉與觀光人潮，透過每趟最多10元的公車費率，帶動觀光人潮。

交通局表示，市區搭公車多屬短程運輸，幾乎不必額外負擔車資，雙十公車上路後，即使去谷關、清水等觀光景點，也只要銅板價；去谷關泡溫泉，在台中車站搭850路，或從高鐵台中站搭153路，過去來回車資120元，25日起只要20元，去梨山得搭車到谷關轉乘865路，兩趟車來回得花240元，25日後只要40元。

交通局表示，海線部分可搭乘9、93、97、304、305等路公車到清水吃米糕，搭111、178、179、309、655、688等到高美濕地欣賞最美夕陽，搭308、310路直達台中港三井Outlet逛街，想去后里麗寶樂園，可搭乘155、215、811等公車路線。

葉昭甫說，雙十公車也照顧通勤族，減少長途通車學生或上班族的交通花費；詳情可下載官方版「台中公車」App查詢，或上台中市公車動態資訊系統查詢，網址：http://citybus.taichung.gov.tw。

台中雙十公車大年初一上路，搭公車到谷關泡溫泉，來回只要20元。圖／台中市新聞局提...
台中雙十公車大年初一上路，搭公車到谷關泡溫泉，來回只要20元。圖／台中市新聞局提供
分享
台中雙十公車大年初一正式上路，搭公車到高美濕地看夕陽，來回只要20元。圖／台中市...
台中雙十公車大年初一正式上路，搭公車到高美濕地看夕陽，來回只要20元。圖／台中市新聞局提供
分享

公車溫泉盧秀燕

延伸閱讀

盧秀燕視察魚市場 過年必吃白鯧魚價格略跌

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌...

盧秀燕20年不敗選區翻綠 莊競程：砲灰變煙火

影／台中美樂地計畫啟用 盧秀燕：公園遊具可以...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

彰縣府一級主管 傳年後大調動

2020-01-16 23:15

南投10家觀光工廠 遊戲書串連行銷

2020-01-16 23:43

南投信義草坪頭茶園賞櫻 春節最綻放

2020-01-16 23:31

「反對壟斷碼頭」 裝卸工人抗議

2020-01-16 23:24

接單價調降 中市熊貓外送員陳情

2020-01-16 23:21

影／南投雕塑大展開展 為九九峰成立藝術園區打先鋒

2020-01-16 21:53

影／南投觀光工廠推遊戲書 春節闖關賺好康全靠這本

2020-01-16 20:45

黑熊來了特映會今晚登場 林佳龍、喔熊組長出席力挺

2020-01-16 20:08

彰化300花現古城 花海田間來踼足球

2020-01-16 19:18

燈會涉違採購法？ 中市府：得標商無力招商換人執行

2020-01-16 17:28

台8大禹嶺到合歡山隧道口結冰 今下午5點到明7點封閉

2020-01-16 16:34

花在彰化今年走療癒風 夜晚加碼水舞燈光

2020-01-16 15:36

2/15補班課 中市教局公佈下學期行事曆原則

2020-01-16 15:36

台中區間測速開罰首日 違規大減

2020-01-16 14:15

騎腳踏車摔落田間四肢癱瘓 妻兒辭工作陪復健奇蹟發生

2020-01-16 13:13

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

台東縣衛生局年節食品抽驗 2件不合格

2020-01-16 12:33

盧秀燕視察魚市場 過年必吃白鯧魚價格略跌

2020-01-16 12:31

櫻桃李花玉山腳下大迸裂 草坪頭櫻花季開始了

2020-01-16 11:54

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

雞排來了！ 館長陳之漢公布北中南發雞排日

2020-01-16 20:36

蔡阿嘎、二伯遊嘉義 破解嘉義好無聊迷思

2020-01-16 13:14

新竹熱血三民所長號召明天捐血 一次可領8大好禮

2020-01-16 16:30

傳桃園「熊貓」罷送集結陽明公園 記者採訪撲空

2020-01-16 12:31

店家送817份雞排 林智堅化身一日店長加碼青草茶

2020-01-16 16:40

紙風車來了！ 台南蕭壟文化園區年初二至初四連3天演出

2020-01-16 13:41

高鐵最特別旅客 傷龜石門沙灘擱淺遠送屏東海生館救治

2020-01-16 09:02

侯友宜：未來新北市的第二行政中心將設在三重區

2020-01-17 00:09

影／高雄燈會菩薩花燈被噓？ 觀光局：以慈悲設計，是角度問題

2020-01-16 11:23

嘉縣府最強司機退休 他曾替涼椅大王黃林兩派掌門開車

2020-01-16 11:25

防雞腿被外送員偷吃！ 嘉市推出防拆貼紙

2020-01-16 12:35

「H外套」不夠看 「HH外套」因侯友宜爆紅

2020-01-16 18:29

青埔影城、飯店、水族館接連開 桃市年後徵才大爆發

2020-01-16 17:12

初一到初四停收 竹縣各鄉鎮巨大垃圾清運時間出爐

2020-01-16 15:50

墾丁旅遊人氣觸底反彈？業者從每月數據找到答案

2020-01-16 18:11

南港親子館今開幕 瘋玩百坪大的原野森林

2020-01-16 14:08

舞龍與萬朵玫瑰輝映 苗栗（火旁）龍要讓更多人看見

2020-01-16 12:42

家長控高市教育局洩280學生個資 議員和人本要求速補救

2020-01-16 11:54

新竹動物園春節不打烊 河馬樂樂送金幣巧克力陪過新年

2020-01-16 13:42

20年不中斷 集團董座發紅包孝敬六龜客庄205位長輩

2020-01-16 11:49

高市戶政系統大當機 高市府和內政部尚在查原因

2020-01-16 15:36

馬場町刑場通過登錄為史蹟 北市第一、全台第二

2020-01-16 20:01

年前暖心禮物 基市環保局50件再生家具送15弱勢家庭

2020-01-16 18:02

金門新打卡景點！花海與超大型搖搖馬吸引民眾搶拍

2020-01-16 19:23

北捷X關渡宮 財神到站發財金票卡 大排長龍

2020-01-16 15:39

高捷四大發卡組織開通 行動支付最多元

2020-01-16 16:20

彰化縣府一級主管 傳年後一波大調整

2020-01-16 12:42

台東縣衛生局年節食品抽驗 2件不合格

2020-01-16 12:33

高雄「鼠一鼠二」小提燈超萌亮相 花燈相框複合設計巧

2020-01-16 12:03

環狀線第1階段將通車 通勤時間票價都將減少

2020-01-16 17:10

三地門禁伐補償金少1700萬 居民刷存摺嘆難過年

2020-01-16 15:57

全家福海砂屋走10年今開拆 台北市預告今年再強拆3件

2020-01-16 14:36

春節到麥寮走春可獲消費券 逛市集買喜氣摸蛤仔接地氣

2020-01-16 20:01

避塞車！台南鹽水月津港燈節 加班公車及接駁車看這裡

2020-01-16 12:33

華山基金會募集冷清僅4成 斗六南聖宮愛心認捐10萬元

2020-01-16 13:24

影／韓國瑜春安慰勤發紅包 強調安居才有樂業

2020-01-16 22:08

騎腳踏車摔落田間四肢癱瘓 妻兒辭工作陪復健奇蹟發生

2020-01-16 13:13

辦年貨基隆各市場22日起加強交通疏導、管制措施出爐

2020-01-16 14:34

防堵實價登錄造假 北市祭查價三箭

2020-01-16 18:20

嘉義私房景點「冬日落羽松秘境」 配上太保花海一次滿足

2020-01-16 17:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top