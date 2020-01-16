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影／南投雕塑大展開展 為九九峰成立藝術園區打先鋒

2020-01-16 21:53聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣「雕藝塑型」雕塑大展今天隆重開幕，南投縣長林明溱說，匯集全縣藝術創作帶動觀光是南投縣未來政策主軸，這次雕塑大展跨出第一步，希望不久更能在九九峰園區打造藝術園區，成為觀光和藝文新亮點。

「雕藝塑型」南投雕塑大展即日起到2月9日在南投縣會展中心展出，免費參觀，會場入口意象由18組竹藝裝置組合而成的「藝術魔方」引領參觀民眾，展區規劃多元的藝術體驗，包含動態實境區、VR實境體驗、工藝文創市集及工藝師創作展演，除了是南投燈會系列展演，更希望培養藝術愛好人口，促進文化觀光及在地產業。

南投雕塑大展以「富藝山林、「塑溪相伴」為二大策展主題。邀請雕塑、木雕、陶等各媒材創作藝術家，同時甄選南投新銳創作家共同聯展，展出作品超過百件。參展藝術家包括方光雄、王松冠、王英信、白滄沂、石佳蕙、石振雄、江松智、吳柏緯、官承泰、官勝彬、林國隆、林清河、林善述、林裕允、施惠閔、徐育正 張政邦、張啟璀、張舒嵎、許慶福、 陳永裕、陳茂輝、陳國森、陳培澤、黃聖雄、楊千永、葉基祥、廖先立、廖耀鑫、錢宗志、羅興發、蘇保宏、董鴻福等33位。

知名雕塑家王英信年輕時是拳擊手，後來全心投入雕塑創作，他創作過楊三郎、亨利摩爾等鉅著，20多年前他在草屯鎮興建私人美術館，陳列大型雕塑。王英信說，創作過程是相當孤寂的，但藉由雙手讓瞬間成為永恆，例如一個中年男子發自內心的笑容，讓觀眾能感受單純的喜悅，辛苦的創作過程已經值了。

南投雕塑大展是2020南投燈會的重頭戲，在南投燈會主展─會展中心及周邊的五大主題包括藝術花燈、璀璨燈景、幻彩水舞、雕塑展覽及光之花海，遊客可於白天觀看花海、觀賞富貴錢鼠彩繪作品及豐富創意的「雕藝塑型」主題展。夜晚更可享受浪漫燈海、音樂幻彩水舞、浪漫情人橋與夜光花海，內容多樣豐富白天晚上都精彩，是金鼠年走春的最佳選擇。

台灣檜木經過雕刻家巧手創作，化身活靈活現的神龍。記者江良誠／攝影
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雕塑名家王英信向南投縣長林明溱介紹作品創作過程和內容。記者江良誠／攝影
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南投縣雕塑大展集合33位雕塑名家的創作，台灣檜木透過雕刻和彩繪，化身都會女子，充...
南投縣雕塑大展集合33位雕塑名家的創作，台灣檜木透過雕刻和彩繪，化身都會女子，充滿時尚感。記者江良誠／攝影
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雕塑名家王英信凝視自己的創作，希望透過作品人與人之間單純的喜悅。記者江良誠／攝影
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燈會藝術家

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