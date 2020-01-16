影／南投觀光工廠推遊戲書 春節闖關賺好康全靠這本

南投縣觀光工廠協會今天發表「廠廠都好玩」遊戲書，串連10家觀光工廠以遊戲方式帶領遊客闖關旅遊，遊客可以認識不同的產業文化，還可動手自製手工巧克力，花40分鐘製作專屬的枕頭，藉由寓教於樂，讓遊客深度體驗產業特色，也豐富南投縣的觀光內涵。

南投縣觀光工廠協會在去年成立，協會成員有，集元果觀光工廠、水里蛇窯陶藝文化園區、本草自然生技園區、光遠燈籠觀光工廠、妮娜巧克力夢想城堡、旺根城藏傘閣觀光工廠、果寶歡酵觀光工廠、采棉居寢室文化館、香里活力豬品牌文化館、廣興紙寮等共十家觀光工廠。

觀光工廠協會積極串連會內10家觀光工廠成員聯合行銷，帶動南投觀光工廠業績。理事長翁啟富說，國人對於國內旅遊要求提升旅遊深度，而觀光工廠就是親子假日旅遊的好去處，因此，透過遊戲書的方式串連各家觀光工廠的特色，再以闖關的方式帶領遊客了解觀光工廠的各項內容，提升南投觀光工廠的觀光產值。