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影／南投觀光工廠推遊戲書 春節闖關賺好康全靠這本

2020-01-16 20:45聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣觀光工廠協會今天發表「廠廠都好玩」遊戲書，串連10家觀光工廠以遊戲方式帶領遊客闖關旅遊，遊客可以認識不同的產業文化，還可動手自製手工巧克力，花40分鐘製作專屬的枕頭，藉由寓教於樂，讓遊客深度體驗產業特色，也豐富南投縣的觀光內涵。

南投縣觀光工廠協會在去年成立，協會成員有，集元果觀光工廠、水里蛇窯陶藝文化園區、本草自然生技園區、光遠燈籠觀光工廠、妮娜巧克力夢想城堡、旺根城藏傘閣觀光工廠、果寶歡酵觀光工廠、采棉居寢室文化館、香里活力豬品牌文化館、廣興紙寮等共十家觀光工廠。

觀光工廠協會積極串連會內10家觀光工廠成員聯合行銷，帶動南投觀光工廠業績。理事長翁啟富說，國人對於國內旅遊要求提升旅遊深度，而觀光工廠就是親子假日旅遊的好去處，因此，透過遊戲書的方式串連各家觀光工廠的特色，再以闖關的方式帶領遊客了解觀光工廠的各項內容，提升南投觀光工廠的觀光產值。

南投縣觀光工廠協會推出的「廠廠都好玩」遊戲書售價100元，在各會員觀光工廠內都可購買，分埔里清境線、南投集集水里線、竹山溪頭線，各有不同的優惠內容，有手工製作巧克力、寵物抱枕DIY、手工書籤、彩繪燈籠等優惠，總額超過1000元，深入淺出認識產業特色，又能製作專屬的產品，真的是好吃又好玩，是春節暢遊南投觀光工廠最好的旅遊工具書。

南投縣觀光工廠推出遊戲書，藉由闖關遊戲讓遊客了解各觀光工廠產業特色。記者江良誠／...
南投縣觀光工廠推出遊戲書，藉由闖關遊戲讓遊客了解各觀光工廠產業特色。記者江良誠／攝影
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南投縣觀光工廠推出遊戲書，讓遊客深度體驗產業文化，到采棉居寢具文化館可體驗40分...
南投縣觀光工廠推出遊戲書，讓遊客深度體驗產業文化，到采棉居寢具文化館可體驗40分鐘製作專屬的枕頭。記者江良誠／攝影
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南投縣觀光工廠推出遊戲書，光遠燈籠觀光工廠提供彩繪燈籠，讓遊客更認識這項傳統工藝...
南投縣觀光工廠推出遊戲書，光遠燈籠觀光工廠提供彩繪燈籠，讓遊客更認識這項傳統工藝。記者江良誠／攝影
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南投縣觀光工廠推出遊戲書，埔里妮娜巧克力工廠DIY體驗，讓遊客可自製手工巧克力。...
南投縣觀光工廠推出遊戲書，埔里妮娜巧克力工廠DIY體驗，讓遊客可自製手工巧克力。記者江良誠／攝影
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