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黑熊來了特映會今晚登場 林佳龍、喔熊組長出席力挺

2020-01-16 20:08聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

知名登山節目「M.I.T台灣誌」導演兼主持人麥覺明耗時11年拍攝的台灣黑熊生態紀錄片「黑熊來了」受到各界矚目，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年推出脊梁山脈旅遊年，認識台灣特有動植物，今晚在台中秀泰舉辦「黑熊來了」特映會，開放索票後100個名額1分鐘內秒殺。交通部長林佳龍、觀光局超級任務組「喔熊組長」今晚出席力挺，並與導演麥覺明共同出席映後座談會。

參山處長柯建興說，參山國家風景區管理處今年脊梁山脈旅遊年主打5大經典登山路線、7大山脈旅遊路線，認識台灣特有動植物，「黑熊來了」深入雪山與中央山脈記錄黑熊蹤跡，是認識脊梁山脈之美的最佳途徑，邀請更多人加入黑熊保育、親近台灣山林的行列；盼民眾踴躍進戲院支持麥導演，讓「黑熊來了」持續熱燒到春節賀歲檔期。

參山處說，台灣黑熊是台灣觀光代言人，屬於亞洲黑熊的特有亞種，在遙遠的冰河時期來到台灣，胸前鮮明的白色「V」字斑紋是其最大特徵；然而現存不到1000隻的牠們屬瀕危物種，更少有影像紀錄。「黑熊來了」導演麥覺明，2008年起跟隨暱稱為「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀，走遍台灣山岳秘林尋訪熊蹤。不僅記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面，還遠渡重洋拍攝了亞洲黑熊的近親馬來熊。

「黑熊來了」除收錄珍貴的黑熊畫面，台灣中、低海拔區美麗的森林相貌也記載在這支紀錄片裡，主題曲《Tapushuuan帶我回家》由陳昇創作與演唱，並邀請陳綺貞擔任旁白。

參山處長柯建興指出，台灣70%是山脈，3000公尺以上的高山多達268座，屬專業山友的登山範疇；1000公尺以下的山嶺不少都建設有大眾化的登山步道，如獅頭山有獅山古道，梨山風景區的「捎來步道」，八卦山也有「二水登廟步道」，這些步道都非常親民好走，也是2020「脊梁山脈旅遊年」的推廣主力。

交通部觀光局參山國家風景區管理處今晚在台中秀泰舉辦由導演麥覺明（右三）耗時11年...
交通部觀光局參山國家風景區管理處今晚在台中秀泰舉辦由導演麥覺明（右三）耗時11年拍攝的「黑熊來了」特映會，交通部長林佳龍（右二）、觀光局超級任務組「喔熊組長」（右一）今晚出席力挺。記者趙容萱／攝影
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交通部觀光局參山國家風景區管理處今晚在台中秀泰舉辦由導演麥覺明（前排右三）耗時1...
交通部觀光局參山國家風景區管理處今晚在台中秀泰舉辦由導演麥覺明（前排右三）耗時11年拍攝的「黑熊來了」特映會，交通部長林佳龍（前排右四）、觀光局超級任務組「喔熊組長」（前排右五）今晚出席力挺。記者趙容萱／攝影
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台灣黑熊國家風景區紀錄片

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