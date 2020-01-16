黑熊來了特映會今晚登場 林佳龍、喔熊組長出席力挺

知名登山節目「M.I.T台灣誌」導演兼主持人麥覺明耗時11年拍攝的台灣黑熊生態紀錄片「黑熊來了」受到各界矚目，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年推出脊梁山脈旅遊年，認識台灣特有動植物，今晚在台中秀泰舉辦「黑熊來了」特映會，開放索票後100個名額1分鐘內秒殺。交通部長林佳龍、觀光局超級任務組「喔熊組長」今晚出席力挺，並與導演麥覺明共同出席映後座談會。

參山處長柯建興說，參山國家風景區管理處今年脊梁山脈旅遊年主打5大經典登山路線、7大山脈旅遊路線，認識台灣特有動植物，「黑熊來了」深入雪山與中央山脈記錄黑熊蹤跡，是認識脊梁山脈之美的最佳途徑，邀請更多人加入黑熊保育、親近台灣山林的行列；盼民眾踴躍進戲院支持麥導演，讓「黑熊來了」持續熱燒到春節賀歲檔期。

參山處說，台灣黑熊是台灣觀光代言人，屬於亞洲黑熊的特有亞種，在遙遠的冰河時期來到台灣，胸前鮮明的白色「V」字斑紋是其最大特徵；然而現存不到1000隻的牠們屬瀕危物種，更少有影像紀錄。「黑熊來了」導演麥覺明，2008年起跟隨暱稱為「黑熊媽媽」的屏東科技大學副教授黃美秀，走遍台灣山岳秘林尋訪熊蹤。不僅記錄了2018年南安小熊野放的珍貴畫面，還遠渡重洋拍攝了亞洲黑熊的近親馬來熊。

「黑熊來了」除收錄珍貴的黑熊畫面，台灣中、低海拔區美麗的森林相貌也記載在這支紀錄片裡，主題曲《Tapushuuan帶我回家》由陳昇創作與演唱，並邀請陳綺貞擔任旁白。