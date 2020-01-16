燈會涉違採購法？ 中市府：得標商無力招商換人執行

2020台灣燈會文心森林公園副展區開展，民進黨台中市議員江肇國、賴佳微指出，經發局在官方網站公告「2020台灣燈會在台中-副展區美食區」土地出租委外經營的決標廠商與執行廠商不同家，兩人質疑市府公然違反採購法?將向監察院檢舉。經發局表示，得標廠規劃街車方式，但小吃業者招商困難，才由次優廠商遞補。

江肇國表示，經民眾檢舉美食區發出惡臭味後，他前往文心森林副展區視察時，愕然發現經發局在官方網站所公告「2020台灣燈會在台中-副展區美食區」土地出租委託經營管理的標租決標廠商為「亞躍國際管理顧問有限公司」，與現場活動背板上所標示的「活動情報有限公司」完全不同，進一步瞭解卻發現這兩家廠商皆在一開始就有投標。江肇國質疑，得標廠商與執行廠商不同，難道沒有違法嗎?

江肇國指出，查閱公開資料發現目前負責執行的「亞躍國際管理顧問有限公司」沒有相關的執行經驗，資本額僅20萬，當時投標的其他4家廠商資本額在500萬到1200萬之間，都有執行地方政府標案的經驗。他不解，市府的評選標準到底在哪裡？

賴佳微表示，「亞躍國際管理顧問有限公司」有不少曾面試者負評留言，更爆曾招募女性從事「按摩業」。賴佳微說，市府把台灣燈會副展區的美食區標案，給從事招募女性按摩的公司，是要把美食區變成按摩區嗎？

採購法第第 65 條明定，得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包。議員質疑，如原來得標的亞躍國際沒有獨立執行的能力，憑什麼獲得標案？又憑什麼隨意把標案轉給其餘有投標之廠商？

賴佳微說，攤商透露整個燈會期的租金一攤18萬，副展區設85攤，收入約1530萬，市府僅收取138萬的權利金很不合理，更誇張的是現在還爆出得標的廠商與實際執行廠商不符，質疑市府公然違反採購法圖利廠商？

經發局表示，此案屬土地出租委託經營，去年11月評審會議選出最優廠商為「亞躍國際管理顧問有限公司」但規劃小吃以街車方式，導致招商困難，該公司去年12月4日提出作業不及，願意將得標權利義務讓與次優廠商。因副展區12月21日開幕，經發局洽「次優廠商」是否願意遞補議約，才由「活動情報有限公司」續行履約，推動各項營運工作。