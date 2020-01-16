花在彰化今年走療癒風 夜晚加碼水舞燈光

名列春節國民旅遊十大景點之一的「花在彰化」活動將從1月25日大年初一到2月9日在彰化縣溪州公園登場，彰化縣長王惠美表示，今年特別打造兼具視聽嗅味觸五感體驗的療癒花卉主題館，晚間還有水舞燈光，民眾白天看花、夜晚賞燈，到彰化走春還可以品嚐美食小吃、逛博物館歡度春節假期。

王惠美與農糧署中區分署長楊宏瑛、彰化縣農會總幹事廖振賢、溪州鄉長江淑芬等人今天在縣府為「花在彰化」活動暖身宣傳。

今年彰化有南北雙燈區，南燈區除了白天來溪州公園賞花，晚上也有水舞燈光，北燈區在八卦山大佛及天空步道有近2公里長的燈飾，一直亮到農曆1月16日。

王惠美說，現代人的壓力比較大，特別為大家做紓壓的安排，在溪州公園規劃「療育花悅館」，透過花花草草讓大家可以看的到、聞的到、嘗的到、摸的到，用花草來放鬆療癒自己，還有仙人掌及多肉植物的「小仙肉」展，及銅梁火龍的表演，，打卡區有摸彩活動，最大獎GOGORO電動機車，每日還贈送200張農產品抵用券，民眾還可順遊田尾公路花園、埤頭百寶村以及北斗鎮老街。

廖振賢說，花在彰化已舉辦10多年，應思考未來要如何辦得更吸睛，讓花在彰化更盛大、更文創有亮點後，也可以考慮酌量收費，而不是每次都為了辦活動而舉債。