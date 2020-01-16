騎腳踏車摔落田間四肢癱瘓 妻兒辭工作陪復健奇蹟發生

63歲陳先生2年前騎腳踏車不慎摔到田裡造成頸椎摔傷，傷勢嚴重，四肢癱瘓，但他手術後努力復健，妻兒一路支持相伴，現在他奇蹟地已能行走，讓家人大為振奮。

衛福部彰化醫院神經外科醫師張昕煥表示，陳先生頸椎脊髓神經損傷後，急診核磁共振顯示頸椎第3至7節神經嚴重壓迫，隨即進行椎弓切除減壓、椎間盤切除及鋼釘鋼板固定手術，此類嚴重脊髓損傷病患，後續恢復通常不好，終身癱瘓臥床機率很高。

但陳先生在術後第一天右腳大拇指可以微動，醫生鼓勵病患一定會進步，即便現實狀況進展緩慢，但陳先生及家人沒有放棄，妻兒先後辭去工作協物復健，還歷經陳先生水腫及感染等併發症，在復健路上全力支持。

陳先生2年前連根手指都舉不起來，目前每周3天在彰化醫院復健科，踩著腳踏車、爬樓梯等復健器具，還有物理治療師進行1對1的牽引運動、手部動作，以放鬆肌肉，並以夾彈珠等手部細微動作訓練。

陳先生說，頸部瞬間重壓後整個人失去知覺，全身上下都不能動，動完手術後，也幾乎無法動彈，被迫從工廠辦理失能退休，當時人非常沮喪，日復一日復健，1年後手腳漸漸可以動，慢慢地可以走路，洗澡、穿衣還有困難，吃飯也只能用湯匙，但已經好多了。

陳先生恢復驚人，張昕煥認為，一般外科系醫師手術後後續往往靠自己，「要不要復健？」「怎麼復健？」都是難題，院內神經外科和復健科進行資源整合，根據不同的個案需求開出復健菜單，再追蹤治療。