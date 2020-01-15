流感來得凶！台中進流行期 公費疫苗趕快打

中市衛生局統計到昨為止，尚有公費疫苗約13萬多劑未施打，呼籲符合施打對象盡速注射，增加保護力。 圖／台中市衛生局提供 分享 facebook

據疾管署監測顯示，台中市上周類流感門、急診就醫率達12.72%，已超過疾管署訂定的流行閾值11.5%，進入流行期；另因流感併發重症累計已有9例，其中1名53歲男性癌症病患死亡、6人在加護病房，2人轉普通病房，這波流感來勢洶洶。

中市衛生局提醒，尚有公費疫苗13萬多劑，符合注射對象應盡速施打，增加保護力；尤其緊接著春節假期將到，南北探親訪友易增加感染機率，民眾要勤洗手、出門戴口罩，有呼吸症狀立即就醫，患者避免趴趴走。

衛生局也要求中市14家區域級以上醫院，在春節期間開設類流感特別門診，與急診病患分流，避免交叉感染。

中市衛生局說明，準備73萬105劑公費疫苗，小學到高中學生接種率76%，老老人接種率目前超過4成，現已進入第三階段，開放50至64歲成人、孕婦及6個月以內嬰兒父母、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者。

為避免春節成為流感感染高峰期，並演變重症病患，台中市14家區域級以上醫院從本月18日到2月2日春節期間，開設類流感特別門診，有疑似症狀應到特別門診就診，避免與急診就醫病患交叉感染。另民眾返鄉參加聚會、活動或規劃國內外旅遊，建議以「拱手」取代握手，返家後記得洗手、更換衣物。

類流感症狀包括呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等，此已是危險徵兆，應儘速至大醫院看診，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，詳情可上台中市衛生局網站查詢。