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台中市短暫停電 12分鐘即恢復

2020-01-15 22:10聯合報 記者黃寅／即時報導

台中市因超高壓電線事故，造成南屯東興路和東西區一帶突然短暫停電，所幸經台電人員緊急搶修，12分鐘後即恢復供電。

台電人員說，影響户數還在統計中，另並調查事故原因中。

經調查，停電範圍為台中市南區、南屯區、西區27965戶，已知影響停電時間為：9：28-9：40，造成停電原因初步了解為超高壓變電所線路故障。

事故台電停電

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