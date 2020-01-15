台中市短暫停電 12分鐘即恢復

台中市因超高壓電線事故，造成南屯東興路和東西區一帶突然短暫停電，所幸經台電人員緊急搶修，12分鐘後即恢復供電。

台電人員說，影響户數還在統計中，另並調查事故原因中。

經調查，停電範圍為台中市南區、南屯區、西區27965戶，已知影響停電時間為：9：28-9：40，造成停電原因初步了解為超高壓變電所線路故障。