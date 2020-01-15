3.4億元拓寬 彰化洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸標通車

彰化縣政府積極爭取推動的「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，今天上午在鹿港鎮洋仔厝溪堤岸道路頭南新橋北端處舉辦「洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸標工程」通車典禮，此路段通車後，可提供民眾通往彰化市、秀水及鹿港地區快速便捷聯絡道路，完善地區整體交通系統，促進地方發展與經濟繁榮。

「洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸標工程」起點洋仔厝溪北岸道路與台17 線交叉口(洋仔厝橋)，東至與139甲線交叉口(人和橋北端前約300公尺處)，全寬15公尺，總長度約3348公尺，道路配置採雙向兩車道，總工程經費約3億4100萬元。

彰化縣長王惠美在通車典禮中表示，洋仔厝溪堤岸道路可銜接彰化市國道1號到鹿港鎮省道台17線，連接台61線，往北邊和美有卡里善之樹，以及伸港鄉自然生態教育中心，往南邊到鹿港則有美食及古蹟，不僅交通便捷，也讓彰化、秀水及鹿港地區生活更緊密，後續期望第二標南北岸標工程盡快動工，讓洋仔厝溪堤岸道路能夠從國道銜接到台17線，減輕上班族到彰濱工業區或是海線地區的民眾到高速公路的行車時間。

彰化縣政府歷年來已陸續完成了第一標南岸標(即鹿港頂番婆至省道台17線間南岸)、第三標南北岸標工程(即線東路之線東橋至139甲彰草路間北岸)，完成拓寬道路長度約7公里，路寬北岸為15公尺，南岸12公尺。