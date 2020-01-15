南投市漳興國小學生寫祝福卡奏笛 獨居阿公不再孤單

南投市83歲獨居吳阿公患高血壓且心臟常會刺痛，平時行動不便很少出門，前陣子更因跌倒住院，健康狀況大不如前。南投市漳興國小12名六年級學生今天上午到阿公家探視，小朋友寫上祝福卡並大聲的唸給吳阿公鼓勵阿公保重身體，讓老人家相當感動，和小朋友提前慶祝春節。

華山基金會志工表示，吳姓阿公因心臟無力，說話聲音小，平時行動不便，只有看病及華山基金會邀請才會出門，前陣子因為在家虛弱無力跌倒住院，身體更是大不如前。老人家沒有結婚亦無子女，想到自己年老身體又不佳，言語透露著無奈，對未來也是充滿悲觀。

為了鼓勵阿公，華山基金會和漳興國小師生在今天提前為老人家慶祝春節，在校長、主任陪同下，12名小朋友寫上祝福卡片，並吹奏中國笛的，將小屋子塞滿溫馨祝福，小朋友最後送上年菜，祝阿公新年快樂，希望阿公不再覺得孤單。