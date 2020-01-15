中市大里戶政認養家扶3童15年 還辦跳蚤市集募得壓歲錢

台中市大里戶政事務所人員，94年起即每年認養家庭扶助基金會3名兒童，雖然人員時有更迭，但這份愛心卻始終傳承，從未間斷，至今已逾15年。今年，戶政事務所主任劉駿宏還結合社區舉辦文創跳蚤市集，將義賣所得的6600元再捐給這3名兒童當壓歲錢。

文創跳蚤市集的東西都來自戶政事務所每位工作人員都樂捐，社區居民聽說有這麼有意義的活動，也都捐出物品義賣。

活動結束後，總計募集義賣所得5200元，劉駿宏和課長們再把錢湊成6600元，下午送至家庭扶助基金會，捐助給3名認養的兒童，做為春節壓歲錢。