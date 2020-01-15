台中大里公托中心開幕 走運動風特設幼幼跑道

台中市大里區公設民營托嬰中心今天開幕，市長盧秀燕表示，這座公托中心空間規劃走運動風，特別設置幼幼跑道，讓孩子在快樂健康的環境中長大。

大里區首座公設民營托嬰中心今天開幕，將收托0到2歲的52名嬰幼兒，市府表示，大里公設民營托嬰中心不僅是首座擁有幼幼跑道的公托中心，也是目前台中市收托名額最多的公托中心。

盧秀燕指出，為提供市民更多元、方便與平價的托育服務，市府提出「公托倍增計畫」政策。尤其大里是台中市地區人口數的第3名，公托更加重要，只要父母其中一方設籍台中就可申請。

盧秀燕表示，這是台中市第6座完工的公托中心，空間規劃走運動風，設有幼幼跑道，讓孩子在快樂健康環境長大，未來也將持續增設公托中心，解決年輕家庭育兒壓力，打造安心就業環境。

社會局長彭懷真表示，大里托嬰中心設有探索的遊戲區、用餐區及睡眠區等多元空間，更首設幼幼跑道，提供孩童肢體律動空間，讓幼兒健康成長。

市府指出，大里公托中心由13名專業人員，照顧52名未滿2歲兒童，收托時間為週一至週五上午8時至下午6時，每月收費7000元，凡設籍台中市的0至2歲嬰幼兒，父母或監護人其中一方設籍於台中市，且符合收托資格者，1月13日到31日都可報名登記。