彰化光復郵局改建影城 由彰化郵局新任局長吳志亮接棒

彰化郵局新舊任局長今天下午交接，原任局長張耀中退休，由雲林郵局局長吳志亮接任，彰化郵局目前受到注目的是光復郵局活化案，目前尚未發包出去，將由吳志亮繼續推動。

彰化郵局局長張耀中是民國66年進入郵局服務，她在致詞時，歷數各項建樹，其中對於光復郵局拆除活化案陳述甚多。她說，光復郵局舊建築已逾50年，目前正推動改建為多用途商業大樓，原光復郵局已暫遷到原址斜對面，繼續營業服務。

光復郵局現址鄰近彰化火車站、占地560坪，中華郵政公司將斥資4.04億元，改建為地下3樓、地上6樓商業大樓，張耀中說，目前正要辦理招標，決標後，就會馬上動工，未來新建物1、2樓仍作郵局使用，3至6樓規劃經營影城、美食廣場以及健身中心，提供民眾更多元的休閒消費商圈。

新任局長吳志亮36年前曾在彰化郵局服務，歷任郵政各種職務，經驗豐富，在雲林郵局任內表現優異，表示會依中華郵政董事長吳宏謀推動郵局轉型的方向，包括物流智慧化、金融數位化和資產活化，接續前任腳步，提供更好的服務。