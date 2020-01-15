為一句話持續21年！企業展愛慢飛天使今千人圍爐

台灣行動菩薩助學協會理事長、精湛建設總經理陳志聲21年前因為慢飛天使在愛心圍爐詢問「叔叔，我們明年還可以再來嗎？」持續每年邀集企業舉辦愛心圍爐，第21年「送愛心到人間圍爐餐會」今天中午在台中登場，邀請10社福單位，近400個慢飛天使及家庭、千人與會，現場不但送給10大社福單位700多萬元神祕禮物，每位小朋友領紅包及玩具、玩偶背包，以及50個超值驚喜禮物箱大抽獎，提早感受社會溫暖。

「送愛心到人間圍爐餐會」今天中午在台中好運來洲際宴展中心登場，陳志聲扮成小丑玩偶，帶領由行動菩薩助學協會及台中大屯扶輪青年服務團服務志工妝扮成的百人玩偶大隊，在「朋友歌」的音樂中歡樂迎賓。陳志聲說，持續辦愛心圍爐是希望每位慢飛天使、師長和志工都能在歲末感受社會溫暖關懷跟鼓勵。

今年的圍爐共有34個企業等單位主辦、77個企業協辦，活動高潮是「為愛集氣」，即眾人一起為10顆超大愛心氣球充氣，爆破後，揭開神秘禮物，也就是主辦單位事先調查10大社福單位欠缺的物資，包括5輛交通車、7輛機車、醫療設備水療池軌道移位系統等數百項慢飛天使需要的輔具及輔助器材、血氧機、平衡訓練設備等700多萬元神祕禮物。