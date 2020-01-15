台灣燈會限縮街頭藝人演出？張大春：照顧與管理並重

2020台灣燈會副燈區文心森林公園街頭藝人在特定區域表演，台中市議員張耀中指出，文心森林公園一直是街頭表演者的首選，為配合燈會展期，不但限縮表演範圍只剩一處，而且還要向管理廠商登記才能表演，張耀中質疑，難道要街頭藝術表演向商業活動低頭？文化局長張大春說，文化局基於尊重與照顧街頭藝人，在燈會期間表演的藝人均酌予表演費用。另場區須管理， 但並非向廠商而是文化局。

張耀中說，文心森林公園副燈區展期長達65天，是燈會史上最久的活動，除假日交通管制，現在連街頭藝人表演生存權也管制？

張耀中指出「台中市街頭藝人藝文活動實施要點」鼓勵藝人從事街頭藝文活動，代表街頭藝術表演有助城市文化提升，台灣燈會鋪天蓋地大肆宣傳，如果有越多表演團體願意在燈會付出軋一角是好事，管理機關不管是觀光旅遊局、文化局、建設局皆不應限縮表演空間及權利，而另要街頭藝人團體去向得標廠商登記才能演出，大開文化倒車。

文化局長張大春說，在台灣燈會主燈與副燈區，都安排街頭藝人表演，且由文化局付給酬勞，這是透過公告、甄選，希望讓街頭藝人文化在燈會區被看到。因人潮難以估計，主辦單位必須先安排方便管理，並未限縮空間，也不向廠商登記。

台灣街頭藝人發展協會理事長張博威也說，台中街頭藝人的表演權處處受限，市區不少表演熱區觀演人潮聚集，但場地管理單位卻要定期要表演團體抽籤安排順序及位置，但現況街頭藝人光靠打賞收入根本不足以維生，想在市府指定的場地表演就得放棄其他商業活動邀約。

張博威認為，現行事前管理審查制是對藝術的不尊重，應改成每天上午在公開地點抽籤，想去的街頭表演團體自然會去登記，而非一次就要綁住一週的行程。