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台中大里首座公設民營托嬰中心開幕 收托0到2歲嬰幼兒

2020-01-15 14:40聯合報 記者黃寅／即時報導

台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心收托0到2歲嬰幼兒，名額有52個，只要是父母或監護人一方設籍台中市都可報名登記，若申請超過名額則以抽籤決定。

盧秀燕指出，很多議員、里長反映托育資源不夠，因此她上任後即提出公托、公幼倍增計畫，替年輕父母解決養兒育女問題。在公托部分，她會在4年任期內至少要增加18個；今開幕的是大里地區的第一個。

她說，大里已是台中市前3大的區，但是過去沒有公托中心，於是選在過年前送給大里地區民眾這個禮物。她問現場：「大家開心嗎？」民眾都給予掌聲。

這個托嬰中心收托時間是從周一至周五的上午8時到下午6時，每月收費7千元，並替家長申請托育補助。登記時間自即日起到31日下午4時止，並在下個月5日正式收托。

另外，這個公托中心還走「運動風」，裡面擺有小型的溜滑梯和爬樓梯，不但有特色還可以訓練小朋友的肌肉。

盧秀燕昨天上午也在大里主持大里、太平和烏日的5處「共融公園」開幕，分別是大里區的成功兒童公園、塗城公園、新忠公園，以及太平區的豐年公園和烏日區的榮和公園。

所謂共融公園，她說，像以前盪鞦韆是1個人玩，現在可以不分年齡一起玩、親子同樂，而廁所經過設計，都能保持清潔和通風。

台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心...
台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心收托0到2歲嬰幼兒，名額有52個，只要是父母或監護人一方設籍台中市都可報名登記，若申請超過名額則以抽籤決定。記者黃寅／攝影
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台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心...
台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心收托0到2歲嬰幼兒，名額有52個，只要是父母或監護人一方設籍台中市都可報名登記，若申請超過名額則以抽籤決定。記者黃寅／攝影
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台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心收托0到2歲嬰幼兒，名額有52個，只要是父母或監護人一方設籍台中市都可報名登記，若申請超過名額則以抽籤決定。記者黃寅／攝影
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台中大里首個公設民營托嬰中心上午開幕，市長盧秀燕親自前往剪綵，並強調這個托嬰中心收托0到2歲嬰幼兒，名額有52個，只要是父母或監護人一方設籍台中市都可報名登記，若申請超過名額則以抽籤決定。記者黃寅／攝影
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盧秀燕托嬰托育

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