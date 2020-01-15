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雲林郵局局長交接 新任局長承諾每鄉鎮保有郵局服務

2020-01-15 13:34聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

雲林郵局今天舉行局長交接典禮，由中華郵政主任祕書簡良璘監交，新任局長吳順吉自卸任局長吳志亮手中接下印信，完成交接儀式。

吳順吉與吳志亮兩人都是彰化人，在民國70年同期考進郵局服務，吳志亮從臨時人員、郵務士基層做起，一路到擔任雲林郵局局長，如今將返回故鄉彰化服務。

吳順吉則是歷任彰化郵局企劃行銷科科長、勞安總務科科長、鹿港郵局特級支局經理，由台中郵局勞安總務科長升任雲林郵局局長，資歷豐富，他表示，未來會保有每個鄉鎮均設有郵局服務，持續深耕在地。

雲林郵局今天舉行局長交接典禮，將返回故鄉的卸任局長吳志亮（左）交棒給新任局長吳順...
雲林郵局今天舉行局長交接典禮，將返回故鄉的卸任局長吳志亮（左）交棒給新任局長吳順吉（右）。記者陳雅玲／攝影
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郵局中華郵政鹿港

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