雲林郵局局長交接 新任局長承諾每鄉鎮保有郵局服務

雲林郵局今天舉行局長交接典禮，由中華郵政主任祕書簡良璘監交，新任局長吳順吉自卸任局長吳志亮手中接下印信，完成交接儀式。

吳順吉與吳志亮兩人都是彰化人，在民國70年同期考進郵局服務，吳志亮從臨時人員、郵務士基層做起，一路到擔任雲林郵局局長，如今將返回故鄉彰化服務。