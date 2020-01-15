明道大學上億學費遭侵吞？ 校方抨擊子虛烏有將提告

有媒體爆出彰化明道大學遭教育部追查和中國的大學合作「三加一」計畫，數年累積應收上億元學費，疑遭校長汪大永設於中國的蠡澤公司轉手侵吞，汪大永今天抨擊報導內容子虛烏有，校方下午將到調查局中部地區調查站備案說明。

明道大學被爆出陸生到明道就讀的學費，有數年未入學校帳戶，累計金額恐達上億元，有可能被汪大永設於中國的蠡澤公司轉手侵吞。汪大永今天透過電話嚴正否認在海外設公司以及侵吞學費，他說，明道大學因應少子化必須招收國際學生，全國每年也有2、3萬外籍生到台灣，但校方都是按照教育部要求直接招生，在海外委託在地公司負責學生服務等勞務工作，每年教育部對國際招生財務決算也都有嚴格審查，媒體報導已嚴重影響他個人及學校聲譽，將會提告。

汪大永因屆齡退休，在年前已發信給全校教職員提出請辭退休，說明任期至109年1月底止，校長休假期間相關校務已交由職務代理人周副校長負責。

明道大學秘書長詹國華說，學校2011年開始拓展海外招生，但因兩岸政策關係，目前也仍在摸索，教育部向來會委託會計師查核相關金流，雖曾因程序、入帳方式等被糾正，但相關單據一一補充，也依照程序補正，全校目前500多名有學籍外籍生，少數若是外籍生校方輔導以緩繳或分期付學費，陸生繳費相較穩定。