影／台中美樂地計畫啟用 盧秀燕：公園遊具可以親子同樂

台中市長盧秀燕今天上午前往大里塗城公園出席台中美樂地計畫大里區、太平區、烏日區共融公園改善工程完工啟用典禮。

盧秀燕在媒體聯訪時提到，美樂地計畫會在大里區、太平區、烏日區這三個區有五座公園完工。最主要是就任市長以來，有議員向她反應，有些公園年久失修，希望加以整建，市府在評估後，決定提出美樂地計里。