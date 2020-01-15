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影／台中美樂地計畫啟用 盧秀燕：公園遊具可以親子同樂

2020-01-15 11:37攝影中心 記者黃仲裕／即時報導

台中市長盧秀燕今天上午前往大里塗城公園出席台中美樂地計畫大里區、太平區、烏日區共融公園改善工程完工啟用典禮。

盧秀燕在媒體聯訪時提到，美樂地計畫會在大里區、太平區、烏日區這三個區有五座公園完工。最主要是就任市長以來，有議員向她反應，有些公園年久失修，希望加以整建，市府在評估後，決定提出美樂地計里。

盧秀燕表示，台中美樂地計畫包括步道優化，提供無障礙的行走空間；兒童遊戲場改造，針對親子與身障者為使用目標；以及鋪設符合永續生態的綠地，強化公園整體機能，計畫第一期預計整修41座公園，未來還會持續推動，提供共融式遊具，增加親子互動。

台中美樂地計畫包括步道優化，提供無障礙的行走空間；兒童遊戲場改造，針對親子與身障...
台中美樂地計畫包括步道優化，提供無障礙的行走空間；兒童遊戲場改造，針對親子與身障者為使用目標；以及鋪設符合永續生態的綠地，強化公園整體機能。記者黃仲裕／攝影
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台中市長盧秀燕表示，因為議員反應年久失修，需要加以整建，因此啟動美樂地計畫，進行...
台中市長盧秀燕表示，因為議員反應年久失修，需要加以整建，因此啟動美樂地計畫，進行公園改善工程。記者黃仲裕／攝影
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盧秀燕親子

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