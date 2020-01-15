全台最大筆春節敬老金 彰市1億4千萬大陣仗點鈔今發放

彰化市公所今天起，發放全台最大手筆的春節敬老禮金，凡彰化市滿70歲以上老人都可笑領6千元「春節敬老禮金」，這項沒有排富的福利已經連續發放23年，今年共有2萬3492名長者，合計發放1億4095萬2000元，今天一大早，在大批警力戒護下，在市公所介壽藝文館點鈔後，然後運到全市73里發放。

今天早上7點50許，在警車開道下，台銀彰化分行就用廂型車運來一億4千多萬元現鈔，台銀並動用兩台點鈔機點鈔，然後，發放給各里里幹事領收，並在當場清點、數鈔，每6千元裝入一個紅包袋裡，估計現場共動用200多人，約到9點才全數點清。

平和里里幹事李壽傳到今年已第15年來點鈔，而他明天就要退休，這也是他最後一次為老人家服務，他說，雖然數錢數到手抽筋，但能為老人家服務，讓他們過好年，是很讓人高興的事。

包裝好了的敬老禮紅包袋，隨即送到各里發放，73里各有一名制服警員護鈔，陣仗十分浩大。在各里發放處，靜早有老人家一大早排著隊伍等著領每年一度的6千元大紅包，個個樂不可支，有老人說：「比兒孫包給我的過年紅包還大包」。

市長林世賢也到場了解點鈔狀況，並協助點鈔，然後到南瑤里、向陽里及延平里等活動中心，親自將敬老禮金發給老人家。

彰化市公所此一大手筆的福利，20年多來，已發放近20億元，有地方人土認為，照顧老人有很多方式，與其直接發現金給長者，不如統整這些經費，用來充實老人照護養護設施與補助，將錢用在刀口上，反而更有實益。

林世賢說，敬老禮金占了市公所總預算的11%，對市公所負擔確實很沈重，也會排擠其他建設，但已經發放23年了，是彰化市老人家在過年領取的紅包，要停止發放是不可能的，往後會繼續再發。

林世賢強調，敬老禮金經費是來自市公所的預算，絕對不是來自南瑤宮香油錢，市公所為充實財源，從停車場及納骨塔收入挹注，希望能讓春節敬老禮金的發放可長可久。