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南投醫院迎新年辦公益表演 長者笑開懷

2020-01-14 17:19中央社 南投縣14日電

迎接農曆新年，南投醫院今天邀替代役公益大使團為護理之家長輩帶來舞獅、魔術秀等連串精彩表演；竹山秀傳醫院則是辦揮毫義賣，還有長輩表演舞蹈，讓冷冰醫院充滿年節喜氣。

內政部役政署替代役公益大使團下午到衛生福利部南投醫院附設護理之家舉辦公益關懷活動，團員帶來古典樂演奏、舞獅表演、魔術秀、懷舊歌曲演唱，中興地區機關員工消費合作社也贈送一批生活用品給長輩，提前送上鼠年祝福，讓長輩們笑開懷。

役政署副署長沈哲芳、南投醫院院長洪弘昌、副院長洪世昌、有限責任行政院各部會中興地區機關暨台灣省政府聯合員工消費合作社總經理簡滄茂等人出席，洪弘昌說，感謝替代役長期投入公益，也定期到護理之家協助長輩更換床單等清潔服務並傳遞關懷，很有意義。

另外，竹山秀傳醫院今天也邀書法家辦理公益揮毫義賣活動，其中高齡93歲的詹成章與兒子詹德源、詹德祥父子檔成為焦點，詹成章寫的書法剛勁帶著柔媚，兒子的作品則是氣勢威猛，父子墨寶各有特色，義賣所得捐給醫院社會服務課基金，幫助看診沒錢繳費的民眾。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍說，除公益揮毫，竹山鎮公所也利用機會宣傳「竹山巧巧鼠竹藝燈會」，及宣導友善育兒教保政策，南投縣政府也提供60個南投燈會的「鼠來寶」小提燈，還有長照據點富州社區的阿公、阿嬤表演新春舞蹈，醫院營養師也製作限量「發粿」，豐富活動讓平日冷冰冰的醫院充滿熱鬧喜氣。

義賣燈會行政院

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