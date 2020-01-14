電機科學生組服務隊 為獨居老人免費修水電

達德商工電機科學生組成「電機科家電服務隊」，在過年前為獨居長輩修水電，甚至重新拉電線，就是為了讓獨居長輩安心過好年。今天服務隊20名學生到田中鎮中潭里，為76歲阿公許健三將老厝的電燈開關和插座換新，學生認為能將課本上的知識用來助人，很有成就感。

達德商工電機科老師許世宗說，課本上教的都是最基本的知識，但是實際走出校園，才知道真正操作上的困難，因此今天不僅是帶學生來服務，同時也是最實際的學習。事前老師們就已經先帶學生進行實地場勘，檢視了解許阿公家中有多少東西需要汰換，從「發現問題」開始教起。

師生討論過施工項目和流程之後，許世宗再帶著學生到水電材料行，許世宗說「買材料也是一門學問」。不少學生表示「原來同樣功能的材料有那麼多」，雖然之前已經確認過需要那些材料，但到了店裡才知道每種材料都有多種不同規格，或是已經買不到舊款材料，學生們看得眼花撩亂，不知道該買哪一種才適用。

這次學生發現許阿公家中有水龍頭漏水、流理台排水管漏水、洗衣機排水故障和插座延伸、電線脫落、電鍋插座需要更換等項目需要處理，學生們分組、分工，分頭進行不同的項目，但真正施作時，常有學生緊張大叫「老師！這個該怎麼辦阿！」呼喚老師支援。

電機科二年級學生林裕穎說，從這次維修服務中學到很多實際操作的技能，也學會用手機搜尋產品規格進而比價，以及挑選材料的方法，這些都是課本裡學不到的，而且看到阿公家的插座都換新，不必再擔心安全問題，忽然覺得很開心、很有成就感。

電機科主任賴振龍也說，學生都從教科書中學到標準配線規格，但是今天到許阿公家中一看，才發現配線根本亂七八糟，主任和老師當場討論、找出解決辦法，學生從旁觀摩，學習如何解決問題，都說「學到很多」。