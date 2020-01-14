看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

春節期間，彰化縣各鄉鎮市清運垃圾時程與方式不一，但包括彰化市等10個鄉鎮市在停收垃圾期間，仍排定特定路線或定點清運垃圾，到29日大年初五各鄉鎮市全面恢復營運。為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也均協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡安排清運。

彰化縣環保局整理全縣各鄉鎮市春節期間清運垃圾情況，1月23日(彈性放假)除大城鄉停止清運垃圾，其餘鄉鎮市照常清運。

；1月24日(除夕)全縣鄉鎮市加強清運。為方便民眾清運垃圾，25日大年初一起，排定特定路線或定點清運垃圾的鄉鎮市，包括彰化市(1/25～1/28)、芬園鄉(1/27～1/28)、和美鎮(1/25～1/28)、社頭鄉(1/26～1/28)、永靖鄉(1/26～1/27)、埔心鄉(1/25～1/28)、田中鎮(1/26～1/28)、北斗鎮(1/25～1/28)、埤頭鄉(1/27～1/28)及二林鎮(1/27～1/28)。

在恢復清運時間方面，大村鄉於1/27(初三)、鹿港鎮及溪湖鎮1/28(初四)；1月29日(初五)除線西鄉(8時收運至13時結束)、伸港鄉(早上8時30分開始收運，先收二、四、六路線，再收一、三、五路線)，其餘鄉鎮市恢復平時垃圾清運時間。

春節前的年終大掃除，彰化市公所今天也由市長林世賢舉行記者會宣導，呼籲民眾處理鋰電池、高壓瓶罐、滅火器以及香灰、食用性粉狀物等5類物品時，務必做好分類回收和正確丟棄動作，以確保清運人員及民眾安全。如果未依規定做好垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法處以1200元到6000元罰鍰。