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看過來！春節間期彰化縣各鄉鎮市垃圾清運時間與方式

2020-01-14 15:28聯合報 記者劉明岩／彰化即時報導

春節期間，彰化縣各鄉鎮市清運垃圾時程與方式不一，但包括彰化市等10個鄉鎮市在停收垃圾期間，仍排定特定路線或定點清運垃圾，到29日大年初五各鄉鎮市全面恢復營運。為配合各家戶在春節前的大掃除，各鄉鎮市公所也均協助清運巨大廢棄家具，民眾若有清運需求，可與所在地清潔隊聯絡安排清運。

彰化縣環保局整理全縣各鄉鎮市春節期間清運垃圾情況，1月23日(彈性放假)除大城鄉停止清運垃圾，其餘鄉鎮市照常清運。

；1月24日(除夕)全縣鄉鎮市加強清運。為方便民眾清運垃圾，25日大年初一起，排定特定路線或定點清運垃圾的鄉鎮市，包括彰化市(1/25～1/28)、芬園鄉(1/27～1/28)、和美鎮(1/25～1/28)、社頭鄉(1/26～1/28)、永靖鄉(1/26～1/27)、埔心鄉(1/25～1/28)、田中鎮(1/26～1/28)、北斗鎮(1/25～1/28)、埤頭鄉(1/27～1/28)及二林鎮(1/27～1/28)。

在恢復清運時間方面，大村鄉於1/27(初三)、鹿港鎮及溪湖鎮1/28(初四)；1月29日(初五)除線西鄉(8時收運至13時結束)、伸港鄉(早上8時30分開始收運，先收二、四、六路線，再收一、三、五路線)，其餘鄉鎮市恢復平時垃圾清運時間。

春節前的年終大掃除，彰化市公所今天也由市長林世賢舉行記者會宣導，呼籲民眾處理鋰電池、高壓瓶罐、滅火器以及香灰、食用性粉狀物等5類物品時，務必做好分類回收和正確丟棄動作，以確保清運人員及民眾安全。如果未依規定做好垃圾分類，將可依違反廢棄物清理法處以1200元到6000元罰鍰。

彰化市從春節到大年初四（1/25至1/28）停止清運垃圾，但市內的5處定時定點垃圾收集處仍不打烊，相關資訊可上清潔隊網站或臉書查詢；此外，民眾若要丟棄大型家具，可上清潔隊網站登記或電話04-7122288連絡清潔隊。

春節期間，彰化縣各鄉鎮市清運垃圾時程與方式一覽表。圖／環保局提供
春節期間，彰化縣各鄉鎮市清運垃圾時程與方式一覽表。圖／環保局提供
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春節期間，彰化市公所發宣傳單給各家戶，調整垃圾清運時間與方式，彰化市長林世賢說明...
春節期間，彰化市公所發宣傳單給各家戶，調整垃圾清運時間與方式，彰化市長林世賢說明調整情況，呼籲民眾配合。記者劉明岩／攝影
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春節期間，彰化縣各鄉鎮市受理大型家具清運時間一覽表。圖／環保局提供
春節期間，彰化縣各鄉鎮市受理大型家具清運時間一覽表。圖／環保局提供
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