影／春節禮物 台中「雙十公車」年初一上路

台中市公車免費政策上路至今廣受好評，從8公里延伸到10公里，市長盧秀燕兌現政見，今天宣布加碼「雙十公車」大年初一正式上路，10公里以內免費，超過最多只收10元，這是全台最優惠的公車政策，邀全台民眾來台中，欣賞2020台灣燈會。

盧秀燕說，「雙十公車」能解決交通堵塞、促進各區觀光交流、減少原縣市城鄉差距平衡、搭乘大眾運輸減少空汙，這是競選市長時提出的政見，經多位交通政策專家研究，包括交通局長葉昭甫，「開政見說到要做到。」

交通局長葉昭甫表示，台中市免費公車政策從民國100年前市長胡志強開始8公里免費、前市長林佳龍104年10公里免費推動至今。現在加碼「雙十公車」，超過10公里車資，上限從60元降為10元。

舉例來說，以往台中海線鄉親、學子搭乘公車往返市區通勤，每天至少花費120元，雙十公車上路後，往返只要20元，更便民也有助改善空汙、減少交通支出。

2020台灣燈會副展區文心森林公園已點燈，初一至五不打烊，盧秀燕邀全台民眾春節來台中使用「雙十公車」優惠，白天遊玩各大景點、吃美食，晚間享受賞燈樂趣。

台中市交通局多次與客運業者、相關單位研商，目前18家業者已完成超過1500輛公車與超過3000台驗票機的程式更新作業，未來將持續滾動式檢討。

葉昭甫說，去年台中免費公車補助機制已由過去「里程為主」調整成「人次為主」，鼓勵業者依市場機制與民眾需求調整運能、積極載客。

有媒體質疑原本說好1月上路，改在大年初一是否跳票？中市交通局澄清，「雙十公車」大年初一上路仍是1月上路，並沒有說元旦上路，且涉及預算問題、雙十公車票證系統更新，所以沒辦法元旦立即實施，政見並無跳票。