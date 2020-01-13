當志工破千小時 她：歌劇院像我家

67歲的楊滿時是台中國家歌劇院開館3.5年來最資深的導覽志工，開館累計至2019年底滿1197小時，最推薦觀眾在中劇院前廳「翩翩」打卡。 記者喻文玟／攝影 分享 facebook

67歲楊滿時是台中國家歌劇院最資深的導覽志工，志工時數累計至2019年底已滿1197小時，平均每月30小時，等於1天1小時，她表示「歌劇院就像我家！」

楊滿時7年前從公務員退休，原打算做到65歲，但母親重病，申請退休1個月母親即過世；至親猝逝讓她重新思考「有什麼未完成的夢想？」她和先生說：「我想去當志工，突破內向的個性」。

楊滿時原本想當「醫院志工」，可是淚點、笑點都很低，接觸生老病死不適合；她住在台中歌劇院附近，看著從荒煙漫草變成台中亮點，歌劇院興建時與先生來散步，種下當志工的種子。

「看著歌劇院一天天長大，圍籬拆掉的那天，好驚豔！」楊滿時相信歌劇院完工後會招募志工，她時刻注意招募資訊，搶在第一波報名，「當時有300多人應徵，只錄取100多名」。

楊滿時說，成為歌劇院志工，要先通過性向測驗，錄取後得聽建築師上課，了解歌劇院興建的理念、難度、特色，還有資深藝文志工分享導覽技巧、走場動線。

楊滿時表示，觀眾形形色色，有些人只想拍照、打卡、買紀念品，這也無妨，歌劇院就是讓人感覺幸福的空間，「只要有個相挺的眼神，我就全力以赴」，「當志工讓人生更開闊，有夢想一定要去做，就不會有遺憾！」

楊滿時在歌劇院累積1197小時志工時數，更進一步成為科博館導覽志工。她最推薦大家去中劇院前廳的「翩翩」壁畫，遠看似蝴蝶，每張翅膀都是為歌劇院付出的工程師、建築師側臉。

她說，歌劇院是「素顏建築」，藍、白、紅交錯的洞穴，「翩翩」是唯一有繽紛色彩的景點，2樓劇院前廳圓圓的「呼吸孔」也是特色，走趟歌劇院會有滿滿的幸福感。