鹿港打鐵厝產業園區環評發回補件 將重審

彰化縣「鹿港打鐵厝產業園區」開發案今天舉行環境影響評估審查會，反對開發案的鹿港鎮富麗大鎮社區居民代表也到場表達反對意見，審查委員會最後作成結論，要縣府針對廢水全回收再利用、引進產業類型及產生汙染推估等再進行資料修正補件後再審。

彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」，今天在彰化縣環保局進行環境影響評估審查會，鹿港打鐵厝反汙染自救會成員也到場外舉牌抗議，並進場旁聽表達意見。

鹿港打鐵厝反汙染自救會會長林志賢表示，先前縣府經濟暨綠能發展處處長劉玉平曾答應說會尊重附近富麗大鎮居民的意見，但後來富麗大鎮有拿出二千多人的連署書反對鹿港打鐵厝開發案都未列入，縣府也未做負面影響評估，開發報告本應將環評透明化，但也沒讓利害關係人進去參與，他們很耽心工業區會造成汙染。

彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君說，打鐵厝產業園區開發案只有9.99公頃，說是要解決未登記工廠問題，根本一點合理性都沒有。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，打鐵厝產業園區規劃引進低汙染的製造業、醫療、批發、倉儲業使用，也是低用水、低廢水低空汙的產業園區，絕對會照顧地方環境。