親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

韓國瑜放鳥中外記者 秦慧珠臉書開砲：太不應該

北捷取消8折票祭新優惠 新北交通局長：沒理由反對

鹿港打鐵厝產業園區環評發回補件 將重審

2020-01-13 19:55聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣「鹿港打鐵厝產業園區」開發案今天舉行環境影響評估審查會，反對開發案的鹿港鎮富麗大鎮社區居民代表也到場表達反對意見，審查委員會最後作成結論，要縣府針對廢水全回收再利用、引進產業類型及產生汙染推估等再進行資料修正補件後再審。

彰化縣政府獲經濟部前瞻計劃補助執行開發的「鹿港打鐵厝產業園區計畫」，今天在彰化縣環保局進行環境影響評估審查會，鹿港打鐵厝反汙染自救會成員也到場外舉牌抗議，並進場旁聽表達意見。

鹿港打鐵厝反汙染自救會會長林志賢表示，先前縣府經濟暨綠能發展處處長劉玉平曾答應說會尊重附近富麗大鎮居民的意見，但後來富麗大鎮有拿出二千多人的連署書反對鹿港打鐵厝開發案都未列入，縣府也未做負面影響評估，開發報告本應將環評透明化，但也沒讓利害關係人進去參與，他們很耽心工業區會造成汙染。

彰化縣環保聯盟執行秘書吳慧君說，打鐵厝產業園區開發案只有9.99公頃，說是要解決未登記工廠問題，根本一點合理性都沒有。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處副處長王盟貴表示，打鐵厝產業園區規劃引進低汙染的製造業、醫療、批發、倉儲業使用，也是低用水、低廢水低空汙的產業園區，絕對會照顧地方環境。

不過審查委員會認為開發計劃內容需要再補充，而作成結論開發單位應再修正補充有關園區開發之必要性、廢水全回收再利用之可行性、釐清引進產業類型及其產生之汙染推估、具體說明各環境影響項目減輕措施及防災計畫等內容後再審。

彰化縣「鹿港打鐵厝產業園區」開發案今天舉行環境影響評估審查會，反對開發案的鹿港鎮...
彰化縣「鹿港打鐵厝產業園區」開發案今天舉行環境影響評估審查會，反對開發案的鹿港鎮富麗大鎮社區居民代表也到場表達反對意見。圖／彰化縣環保聯盟提供
分享

鹿港

延伸閱讀

影／陳秀寶當選彰化一選區立委 夫婿陪同掃街謝...

彰化立委第一選區 柯呈枋陳秀寶今晚決戰鹿港強...

彰化環保聯盟籲：選出重視環保的候選人

鹿港老婦迷失「九橋之都」盤纏用盡 警員協助...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

2020台灣燈會主燈公布 2月8日至23日台中開燈迎客

2020-01-13 11:34

民進黨大勝 林佳龍讚洪慈庸蕭美琴「青年參政榜樣」

2020-01-13 19:54

八卦山咖啡揚名 老農轉型種咖啡 兒子跨海成講師

2020-01-13 16:56

影／2020台灣燈會主燈「光之樹」、小提燈亮相

2020-01-13 14:25

影／2020台灣燈會 主燈和小提燈首度曝光

2020-01-13 12:14

春節連假就醫免煩惱 台中豐原醫院增開門診

2020-01-13 12:10

跟著電影字幕K歌！金馬奇幻影展4月台中登場

2020-01-13 11:44

2020台灣燈會小提燈 「吉利鼠與美力鼠」可愛亮相

2020-01-13 11:34

影／台灣燈會主燈是光之樹 超萌老鼠提燈有三個祕密

2020-01-13 10:50

荔枝椿象漸甦醒 噴藥防治要快

2020-01-12 23:54

2020台灣燈會在台中 打造全城燈會

2020-01-12 23:50

顏寬恒、謝衣鳳、陳秀寶 政二代參選 家族團體戰

2020-01-12 23:48

台中空汙牌失效？藍：被亡國感蓋牌

2020-01-12 23:40

政黨板塊遷移 北北屯傳統藍被沖垮

2020-01-12 23:37

單車、車隊出動 中彰投謝票響遍街頭

2020-01-12 23:25

台中南天宮68年來不間斷歲末送暖 兩千戶受惠

2020-01-12 19:33

「社福是助力」2扶助戶脫貧

2020-01-10 23:54

彰化南瑤宮搶頭香 改為路跑拜頭香

2020-01-10 23:46

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00
看更多

熱門文章

台南晚上請吃1100份雞排 原因跟大家想的不一樣

2020-01-13 14:38

九份限速30公里、增設人行道 14日起加強取締違規

2020-01-12 15:34

大選慘敗中國國民黨要改名？ 蔡育輝：有何不可

2020-01-13 16:58

南橫公路通車普天同慶 說出通關密語享優惠

2020-01-12 20:50

宜蘭選舉拿4萬多票才能領保證金與補助款 2人有資格

2020-01-12 23:51

韓國瑜回歸高雄市政 議會民進黨團：不好好做就雙殺

2020-01-13 11:01

激情選戰後山上賞花散心 阿里山迷糊步道櫻花綻放

2020-01-13 09:50

九份限速30、增設人行道 明起嚴抓違規

2020-01-13 00:03

政黨板塊遷移 北北屯傳統藍被沖垮

2020-01-12 23:37

山櫻花綻放 新北賞櫻地大公開

2020-01-13 08:45

吳志揚落選 地方：空降參選造成

2020-01-13 00:04

韓國瑜回市府支持者送暖獻花 高喊「4年後再來」

2020-01-13 11:01

林佳新：繼續監督 當最強落選人

2020-01-12 23:51

新北環狀線再挑戰通車 市府：有信心農曆前通車

2020-01-13 16:59

伍麗華當選後原民處長現職缺 潘孟安：得傷腦筋了

2020-01-13 15:33

大排長龍！慶祝什麼嘸人知 屏東神秘楊先生送250份雞排

2020-01-13 17:27

台北老師到澎湖教獨木舟 帶領高中生認識家鄉

2020-01-13 04:52

漁民捕獲的「怪生物」真相出爐 學者鑑定是快蛸

2020-01-13 16:25

黃偉哲雙手一攤連喊5次「哇嘸栽」 原來是為了這件事

2020-01-13 14:12

選後北市小內閣重整 研考會主委請辭 賴彥霖接任

2020-01-12 23:18

懶人包大公開！必逛必看必吃必拍 金鼠年台南行春6大玩法

2020-01-13 12:37

北市自行車、機車別亂停 這裡15日起要開罰

2020-01-13 14:57

問鼎2022台北市長？ 林右昌：未來的事等來了再決定

2020-01-13 16:58

全國蜜棗評鑑揭曉 高雄農友獲封蜜棗王

2020-01-12 20:51

觀光業者籲韓國瑜：兌現市長承諾

2020-01-12 23:48

連任失利 鄭寶清想先休息

2020-01-13 00:00

「超級設計師」媽祖本尊操刀 善化慶安宮免費福袋亮相

2020-01-13 13:10

陳柏惟與尹立賣「光復高雄」福袋 千人大排長龍挺罷韓

2020-01-13 17:28

家中賣農藥卻推廣減量 他輔導百位紅豆農申請產銷履歷

2020-01-13 15:58

副總統當選人賴清德政績 南庄鄉地標康濟吊橋修復啟用

2020-01-13 11:50

顏寬恒、謝衣鳳、陳秀寶 政二代參選 家族團體戰

2020-01-12 23:48

影／台灣燈會主燈是光之樹 超萌老鼠提燈有三個祕密

2020-01-13 10:50

桃園燈會2小提燈亮相 可以「溜鼠」還能賞4大美景

2020-01-13 12:48

選舉補助款 高嘉瑜375萬 林淑芬397萬

2020-01-13 00:07

桃市6校 認養犬貓獲補助

2020-01-13 00:08

竹縣蔡英文得票率再升高但立委卻敗 黨部建議提名儘早

2020-01-13 16:56

三鳳中街年貨開市 高市警方交管看這裡

2020-01-12 20:33

以「老鼠」為主題 總爺藝文中心推新春陶藝特展

2020-01-12 22:20

選民分裂投票 竹縣市3席藍營全拿

2020-01-12 23:57

林口往圓山 937公車尖峰只要等4到6分鐘

2020-01-13 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top