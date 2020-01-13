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本周六員林公園年味濃 名家現場揮毫送春聯

2020-01-13 17:37聯合報 記者凌筠婷／彰化即時報導

彰化縣員林市公所為了迎接庚子金鼠年，本周六上午9點半開始在員林公園舉辦「2020幸福員林市迎新春送春聯活動」，員林市長游振雄更是親手揮毫寫春聯，他笑說自己只練習一天就來「獻醜」，但手寫的春聯就是感覺特別溫暖，希望民眾本周六一起來寫春聯、迎新春。

游振雄說，農曆過年是華人歡聚團圓的重要節日，但近年已經逐漸變淡，市公所每年都會舉辦最具有過年氣氛的大師春聯創作和送春聯活動，希望能讓農曆年節的氣氛再活絡起來，今天也特地邀請員青藝術協會前會長趙宗宋、員青藝術協會書法老師劉家華、僑信國小校長黃榮森等書法名家在員林市公所一樓現場揮毫，更邀請年畫拓印專家溫文卿老師及畫家江慶章師生提供鼠年年畫拓印及鼠年畫扇展示。

本周六上午從9點半開始到中午12點半，員林公園將會有音樂表演、畫扇展覽和DIY 年畫拓印，也有春聯贈送活動，市公所邀請民眾可以趁著周末來索取春聯，讓新的一年好運連連。

游振雄還特地預告，員林市公所從除夕到大年初五，在光明街商圈舉辦「2020來員林過好年-迺街Shopping」活動，民眾只要憑2張在員林市消費的發票就能兌換摸彩券，可抽限量福袋和各種好獎。

員林市公所本周六上午9點半開始在員林公園舉辦「2020幸福員林市迎新春送春聯活動...
員林市公所本周六上午9點半開始在員林公園舉辦「2020幸福員林市迎新春送春聯活動」。記者凌筠婷／攝影
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員林市長游振雄為了宣傳本周六的春聯活動，今天上午親自揮毫寫春聯。記者凌筠婷／攝影
員林市長游振雄為了宣傳本周六的春聯活動，今天上午親自揮毫寫春聯。記者凌筠婷／攝影
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